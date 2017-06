Lopera en estado puro. El ex mandatario del club ha respondido únicamente a las preguntas de su abogada defensora, Encarnación Molino, ante la que ha defendido su gestión al frente de la entidad. “No me he enriquecido con el Betis, me ha costado muchísimo dinero. En absoluto he incrementado mi patrimonio”, ha afirmado Lopera, que ha insistido en que siempre ha buscado “lo mejor” para el club, el “interés” de la entidad, porque es “bético desde que nació” y por eso ha “luchado y peleado” por el Betis.

Cuando su abogada le ha preguntado por si durante los 20 años en los que estuvo al frente de la entidad ha pretendido perjudicar a la entidad, Lopera ha sido rotundo: “Para nada, antes me muero”.

Al inicio del interrogatorio de su defensa, Lopera ha comentado que es simpatizante del Betis desde que nació pero ha dicho que “nunca” había tenido intención de ser presidente. Lopera se ha referido a su llegada al club en el año 1992, al afirmar que tuvo que poner sus fincas como garantías para “meter el club en el plan de saneamiento y salvarle la vida”.

Lopera ha dicho que su empresa familiar Farusa tuvo que hacer con las acciones del Betis porque “nadie las quería”, y ha señalado que en aquella época el club estaba en una “malísima situación”, con una deuda de 4.000 millones de pesetas. “El Betis no tenía ni campo, tuve que comprárselo a las empresas de González de Caldas; no tenía derechos televisivos en Degunda División y no tenia dinero ni para viajar, tuve que pagarlo todo de mi bolsillo”, ha añadido Lopera.

El ex dirigente del club, para quien la Fiscalía solicita una condena de tres años de cárcel por un delito de apropiación indebida, ha indicado asimismo que los bancos no le daban créditos a la entidad, por lo que tuvo que “avalar las cuentas del Betis y pagar hasta que se quedó sin deudas”.

Lopera ha indicado que sus sociedades Tegasa y Encadesa han manejado más de 200 millones “a favor del Betis” y “totalmente en beneficio” del Betis. “Nunca hemos pretendido ganar una sola peseta del Betis porque no lo necesitamos”, ha dicho el acusado, cuyo testimonio ha provocado alguna que otra risa en la sala, como cuando ha recordado los “importantes fichajes” que hizo para que el club tuviera buenos jugadores “y no los que tiene ahora, con perdón”, recordando los 33 millones pagados por Denilson o los 1.000 millones de pesetas por Alfonso. También ha puesto como ejemplo que le “regalaba televisores” a los jugadores cuando ganaban o que la ciudad deportiva no tenía ni vallas y los vecinos llevaban a sus perros a hacer sus necesidades allí.

Lopera ha dicho que las cuentas de la entidad siempre fueron aprobadas y auditadas, porque “nunca ha habido nada que ocultar”, y ha afirmado que el hecho de que sus sociedades avalasen al club por importe de “más de 300 millones” de euros ha provocado que esté embargado por el Benfica y por el Zaragoza, en relación con el fichaje de Sergio García. Lopera ha dicho además que el Betis nunca ha pagado por el uso de las instalaciones de sus empresas, ni gastos de teléfono o por el trabajo de sus empleados en asuntos de la entidad verdiblanca.

Por último, Lopera ha dicho que era él quien tomaba las decisiones relacionadas con Tegasa y Encadesa, mientras que las otras personas que están acusadas y que figuran como administradores o empleados recibían sus “instrucciones y firmaban lo que les decía”.

A la declaración de Lopera ha seguido la de María Mercedes Ferrero, administradora de Tegasa, quien ha ratificado estas últimas manifestaciones, y la de Guillermo Molina, perito mercantil y que según la Fiscalía es un "íntimo colaborador" de Lopera.

Guillermo Molina ha defendido la corrección de las cuentas de las sociedades de Lopera, al afirmar que no falta "ni un documento" y ha rechazado que con fondos del Betis se sufragaran unas obras en las instalaciones de Farusa, en la calle San Juan Bosco de Sevilla.

Sobre la rescisión del contrato de Roberto Ríos, este acusado ha negado que Tegasa, que gestionaba los derechos de imagen, se hiciera con un porcentaje de la operación, al afirmar que lo que aparece en las cuentas es un "mero apunte contable". No obstante, ha reconocido que Tegasa recibía un 5% por la gestión, porcentaje del que rendía cuentas a Encadesa.