Con la identidad de local

Hasta el momento, el Betis de Víctor Sánchez del Amo ha ofrecido una imagen y resultados distintos cuando actúa como local o visitante, aunque el técnico confía en que la dinámica cambie en el Vicente Calderón.

"En el análisis del juego nosotros estamos satisfechos porque vemos que en los partidos de fuera el equipo ha tenido capacidad para dominar, capacidad para crear ocasiones y los resultados no se han dado porque nos ha faltado eficacia. La contundencia que estamos teniendo en las dos áreas, consiguiendo dejar la portería a cero en casa, y consiguiendo hacer goles en todos nuestros partidos, nos da muchas más posibilidades de conseguir los puntos", afirmó el técnico, que sí elogió a su rival de esta tarde: "Nos enfrentamos a uno de los mejores rivales que nos pueden tocar hoy en día en el fútbol mundial. Es un equipo muy consolidado en cuanto a conceptos y crecimiento de los jugadores. Va a ser muy complicado, pero siempre hay opciones para los dos equipos en un partido, ahí está la grandeza de nuestro juego. A pesar de las grandes diferencias en números y nombres hay que jugar el partido. Es un aspirante a ganar la Liga, en los últimos años ha sido capaz de ganarla y de jugar dos finales de la Liga de Campeones".

A Víctor no le pasa desapercibido el especial vínculo del Betis con el Calderón, algo que espera aprovechar. "Somos conscientes de que este encuentro es especial para nuestra afición sobre todo. Vamos a jugar el último partido en un escenario histórico, emblemático. Tenemos que tratar de aprovechar esa situación para que se convierta en un puntito de motivación. Así lo hemos hablado durante la semana", manifestó el madrileño, que no dio pistas sobre el once: "Para esta semana tenemos que tomar una decisión respecto a la delantera. La tenemos clara, pero no la vamos a adelantar ahora. Pero, por supuesto, para nosotros todos los jugadores son importantes. Álex (Alegría) ha contado para nosotros en partidos importantes, pero la competencia en su puesto es muy cara".

Víctor, que volvió a mostrar su pesar por la eliminación copera, volvió a indicar la necesidad de fichar en este mes de enero. "Tenemos muy claro que tenemos una necesidad deportiva para reforzarnos. Se va a afrontar una segunda vuelta en la que los rivales se van reforzar, así que cambia el contexto respecto a la primera vuelta del campeonato. Queda muchísimo por trabajar para ganarse la continuidad en Primera. Ése no es nuestro objetivo, sino tratar de estar lo más arriba posible. No vamos a estar trabajando para mantenernos de cualquier manera".