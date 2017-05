Un millón de salida

La sintonía entre el Betis y Quique Setién ha sido absoluta desde un primer momento. A la afinidad personal existente entre todos lo que se han sentado para negociar se ha unido la creencia en un proyecto a largo plazo, aunque en el club verdiblanco tanto el entrenador como los dirigentes se han guardado cláusulas que les permiten romper la vinculación en cada final de temporada. Así, el técnico pondría fin a su contrato pagando un millón de euros, precio en el que ha quedado fijada su cláusula de rescisión, según fuentes cercanas a la operación.

"Hemos buscado un entrenador de proyecto, por lo que se le ha dado esa seguridad con esos tres años. Su elección responde a una idea de juego que está dentro de los valores que busca el Betis, con lo que no me parece arriesgado", manifestó el presidente, Ángel Haro, para justificar esa apuesta con el cántabro. "Hablar sobre cuestiones del contrato, como entenderá, no podemos hacerlo por la confidencialidad", expuso el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, quien también acompañó esa reflexión sobre la confianza en la propuesta de fútbol de Setién: "Si estás convencido de una idea y esta idea la puede llevar a cabo una persona de estas características, la tienes que apoyar y respaldar hasta el final. En esto ha pensado el Betis, en darle la confianza. Apostar por este proyecto empieza por la confianza".

Si Setién dispone de esa posibilidad de pagar un millón de euros para desvincularse de la entidad, ésta también cuenta con resortes para hacer menos gravoso un hipotético despido del cántabro. Estas posibilidades sufren variación según diversas condicionantes, sobre todo deportivos y relacionados con la clasificación del equipo, tanto durante la temporada como al final de la misma.

"No hay hipotecas, al contrario", añadió Serra, que ha llevado en primera persona toda la negociación, aunque también contando con el apoyo de Miguel Torrecilla en un primer momento y de Ángel Haro y José Miguel López Catalán después.

La situación económica del Betis no permite excesivos dispendios como los ocurridos en las últimas temporadas, en la que se ha pagado numerosos finiquitos y rescisiones que merman la disponibilidad. "El límite de plantilla disponible será algo superior a la pasada temporada debido a que el presupuesto es un poco mayor. En este límite entra amortización, salario e indemnizaciones en caso de que hubiera que resolver algún contrato", comentó el presidente durante la presentación de Setién. Y es que las cargas de temporadas anteriores, más otros gastos como el Gol Sur o el baloncesto, provocan que el Betis tenga que medir bien sus inversiones para este año.

A la espera de que se puedan producir nuevas ventas que se añadan a la de Cristiano Piccini, en el balance de la próxima temporada habrá que contabilizar la cantidad de dinero -unos 600.000 euros- que el Betis todavía paga a Van der Vaart, la más que posible rescisión de Digard, que todavía tiene un año de contrato, o las amortizaciones de las inversiones del pasado año, que en el caso por ejemplo de Sanabria supondrá pagar otros 1,5 millones este verano.

Todas estas situaciones son las que provocaron que el club quisiera colocar esas cláusulas de salida en el contrato de Setién pese a la confianza en que pueda desarrollar un proyecto a largo plazo.