Los Bermejales y La Ranilla son las zonas con más contaminación

El anticiclón que lleva varias semanas instalado sobre la Península Ibérica, sumado a la sequía prolongada que se sufre en España y el intenso tráfico rodado, han provocado que estos días se hayan disparado los niveles de dióxido de nitrógeno y partículas en el aire urbano, especialmente en ciudades como Sevilla, Huelva, Granada, Madrid, Barcelona o Valencia. Tras los datos de la última semana, Ecologistas en Acción ha dado la voz de alarma y exige al Ayuntamiento de Sevilla, entre otros gobiernos, medidas inmediatas como restricciones temporales del tráfico motorizado.

En el caso de Sevilla, el pasado viernes fue un día negro, sobre todo si se tiene en cuenta que las superaciones puntuales de los niveles de contaminación atmosférica suelen producirse en verano por el calor. Las estaciones de la red de vigilancia y control de la calidad del aire de Andalucía ubicadas en Santa Clara, La Ranilla y El Parque de los Príncipes, en Sevilla capital, además de la de Alcalá de Guadaíra, registraron el viernes una situación "mala" de la calidad del aire, según datos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Desde las seis y media de la tarde hasta las diez de la noche se superaron en varias ocasiones el límite admisible del nivel de dióxido de oxígeno, gas que emite los tubos de escape, y de partículas en el aire.

El valor límite horario (una hora) de dióxido de nitrógeno (NO2) establecido por ley es de 200 microgramos por metro cúbico (µg/m3). El viernes, en La Ranilla, este valor se superó de manera constante desde las ocho y diez de la tarde hasta las diez y media de la noche, alcanzando, incluso, los 231 microgramos por metro cúbico a las nueve y media de la noche, según datos de la Junta de Andalucía.

Tanto el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, como el concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, coincidieron este martes en asegurar que la situación de la capital andaluza "no es alarmante", ya que la superación de estos niveles no se prolonga durante varios días, sino que son "puntuales".

El último informe de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, que depende de la Consejería de Medio Ambiente, con fecha de 31 de octubre, muestra que Los Bermejales, seguido de La Ranilla y Torneo, es la zona con mayor contaminación atmosférica y donde más días se han superado los límites de NO2 y partículas. Con respecto a éstas últimas existen varios tipos, y no todas tóxicas. Las que tienen un grosor inferior a 10 micras de diámetro (PM10) son las más peligrosas. Su valor límite diario se sitúa en 50 microgramos por metro cúbico (µg/m3) y el promedio del año no debe superar los 40 µg/m3.

En Sevilla, la media anual más alta, hasta el 31 de octubre, se encuentra en Los Bermejales, con 40 µg/m3, al límite. En este barrio, en lo que va de año, se han superado hasta en 18 ocasiones los valores diarios recomendados (50 µg/m3), registrándose un valor máximo de 112 (µg/m3), lo que supone el doble de lo establecido. También se han sobrepasado estos límites en repetidas ocasiones en Santa Clara (21 días) y Torneo (21 días). En la provincia, los niveles más altos se han registrado en El Aljarafe y Alcalá de Guadaíra.

"Aquello que se dice de que si en otoño llueve poco la gente se resfría más es cierto, ya que el aire está más sucio", explica José Ángel Merino, catedrático emérito de Ecología de la Universidad Pablo de Olavide (UPO). "La lluvia no sólo arrastra los gases tóxicos, también las bacterias y los hongos que están en suspensión en el aire y que a veces nos olvidamos de ellos".

Para Merino el problema no sólo son los niveles de NO2 y PM10, sino también las partículas menos agresivas como el polvo. "El suelo está muy seco y, con muy poco viento que haya, el polvo asciende a la atmósfera", indica. Esto puede tener un efecto perjudicial para la salud de las personas, ya que, al respirarlo, puede obstruir ciertos tejidos sensibles, como los alvéolos pulmonares, en los que tiene lugar el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y la sangre, y provocar problemas respiratorios, según señala el catedrático emérito. "Es necesario que llueva, y mucho, para que se limpie el aire. Lo poco que llovió hace dos semanas algo hizo, pero no suficiente. El suelo sigue estando seco", comenta José Ángel Merino.

Enrique Figueroa, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, coincide con el profesor de la UPO en los efectos que la sequía tiene en la calidad del aire. "El agua depura la atmósfera", manifiesta. Para Figueroa , la principal fuente de contaminación en Sevilla es el tráfico, ya que "aquí no hay ni calderas ni fábricas". "Los gases que los coches emiten, si se te meten en el cuerpo, pueden provocar trastornos respiratorios e, incluso, cáncer".

El catedrático de la Hispalense considera fundamental realizar mediciones más concretas en diferentes puntos de la ciudad. "Las cinco estaciones de la Junta ofrecen una visión general de la ciudad pero hace falta un análisis extensible a toda la ciudad", subraya.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla reconocen que es necesario estar atentos para que el tráfico "no genere problemas", como ocurre en Madrid o Barcelona, pero aseguran que la situación que se vive en estas ciudades aún queda lejos. Espadas cree que no es necesario poner en marcha aún "medidas drásticas", aunque deja claro que no se debe pensar que no es un problema que no pueda producirse en el futuro y aboga por reforzar el transporte público de calidad y reducir el flujo de vehículos en el centro y en otros puntos de la ciudad.

En este sentido, el Ayuntamiento de Sevilla, está elaborando un Plan de Acción de Calidad del Aire, que se prevé que esté finalizado antes de final de año, y que recoge medidas preventivas para no llegar a las situaciones de otras ciudades que requieren medidas correctoras, como es la limitación del tráfico en el caso de Madrid. Este informe se suma al Plan de Acción por el Clima y Energía Sostenible de Sevilla, ya aprobado, y a los Planes de Adaptación al Cambio Climático y el de Movilidad Urbana Sostenible, que se está elaborando actualmente con la realización de más de 40.000 encuestas. Todos estos informen incluyen un paquete de medidas preventivas.

Ecologistas en Acción recuerda que "la contaminación atmosférica es responsable de hasta 30.000 fallecimientos prematuros anuales en España, 23 por inhalación de partículas y 7.000 causados por el dióxido de nitrógeno, según el último informe sobre la calidad del aire publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, citando estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS)".