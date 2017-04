El análisis de los móviles tumba la teoría conspiratoria en la Madrugada

Los dos jóvenes carecen de antecedentes y ambos residen en Sevilla. De los testimonios recabados por la Policía se apunta a que el origen de la pelea pudo estar relacionado con algún comentario que uno de ellos hizo a la novia del otro. En la riña participaron más personas, que la Policía sigue buscando para aclarar por completo lo ocurrido durante la Madrugada. Por ello, se esperan nuevas detenciones en los próximos días. Algunos testigos aseguraron a este periódico que en la pelea lanzaron a uno de los jóvenes hacia la calle, como si de una película del Oeste se tratara. Por Arfe pasaba en ese momento la cofradía del Gran Poder. Los investigadores sostienen que esta reyerta generó una tensión que hizo a algunas personas correr por temor a que se tratara de algo más grave y no de una simple pelea. Esto, unido a la psicosis y el temor a un atentado, propagó una ola de pánico que se expandió a gran velocidad por todo el centro gracias al efecto dominó.

Los dos jóvenes fueron arrestados la tarde del lunes por los agentes de la Brigada Provincial de Información de Sevilla, unidad de la Policía que dirige la investigación de los sucesos de la Madrugada. Ambos se acogieron a su derecho constitucional a no declarar ante la Policía, que los puso en libertad poco después, sin ni siquiera ponerlos a disposición judicial, aunque sí recordándoles su obligación de comparecer ante el juzgado de Instrucción 5, que lleva el caso, en el momento en que sean citados. A ambos se les imputan los delitos de desórdenes públicos y de lesiones graves por imprudencia, ya que se considera que la reyerta fue el origen de la ola de pánico que recorrió la ciudad, provocando una veintena de avalanchas por todo el centro, destrozando los cortejos de las seis cofradías que procesionaban y causando heridas a 17 personas, que tuvieron que ser trasladadas a distintos centros hospitalarios. Un centenar de personas tuvieron que ser atendidas por crisis nerviosas y de ansiedad.

La Policía busca a más implicados en la pelea de Arfe

El jefe superior de Policía en Andalucía Occidental, José Antonio de la Rosa, aseguró ayer que la Policía Nacional está investigando y analizando la pelea ocurrida en la calle Arfe para identificar y localizar a más participantes en la misma. En rueda de prensa en Huelva, De la Rosa señaló que la Policía tiene constancia de que los dos últimos detenidos "no son los únicos participantes" de esa pelea que, según las primeras hipótesis, podría ser el "epicentro" de lo que ocurrió después en la Madrugada. "Estos dos detenidos no son los únicos supuestamente implicados en esa pelea, hay más participantes", por lo que hay que "identificar al resto, ver su participación, y a partir de ahí seguiremos trabajando para determinar lo que se produjo después". De la Rosa expuso que la hipótesis inicial de que no hubo confabulación "se ha ido complementando con los testigos e imágenes de los medios de comunicación". El jefe superior destacó que el afán de la Policía es que "quede clara la secuencia de los hechos" y trabaja "con rigor" para esclarecer por completo lo ocurrido aquella noche.