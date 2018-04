Alta tensión en la salida del Sevilla de Atocha

El viaje de vuelta del Sevilla, en un AVE que ha partido a las doce de Madrid, ha estado salpicado por momentos de alta tensión. En la zona de embarque de Atocha han coincidido los aficionados que han viajado con el club y la plantilla.

Al llegar ésta a la zona de embarque, algunos aficionados han increpado a los jugadores, echándoles en cara la actitud en la durísima derrota ante el Barcelona en la final de la Copa del Rey. "Yo sí lo sufro, que soy sevillista de nacimiento, ustedes no", les espetó un aficionado que se identificó como el hijo de Felipe Rodríguez Melgarejo, ex consejero en la directiva de Rafael Carrión.

En ese momento, Pizarro, en lugar de seguir su camino hacia el control de embarque, se ha vuelto para replicarle.

"Esto es una vergüenza. A mí sí me duele el Sevilla, que llevo desde que nací en el Sánchez-Pizjuán. Ustedes no sabéis lo que es esto, no tenéis ni idea. ¿Cómo puedes dirigirte a mí para decirme nada? A nosotros sí nos duele, a ustedes, no. No tenéis vergüenza", le dijo al argentino, que fue apartado por Martagón junto al resto de compañeros, que asistían callados y cabizbajos a la escena, mientras una gran parte de aficionados que contemplaban aquello prorrumpían en un aplauso.

Posteriormente, otro aficionado se dirigió a otro grupo de jugadores, entre los que estaba Pareja con su familia. "Ni siquiera habéis corrido, no tenéis dignidad", le dijo otro aficionado increpándolo, a lo que respondió el capitán del Sevilla intentando irse para él, a al punto de que lo tuvo que sostener y llevárselo el responsable de seguridad del club, para evitar un enfrentamiento directo.

El ambiente estaba tan crispado que los consejeros del Sevilla, con José Castro a la cabeza, esperaron a que todo el pasaje estuviera embarcado para pasar el control y bajar a los andenes. Aun así, en la puerta de los vagones había algunos aficicionados que se dirigieron al presidente. "Mucha cabeza dura, mucha cabeza dura", le dijo uno.

El presidente se paró y le replicó, a lo que otro le espetó: "cállate la boca y vete ya". Finalmente, el viaje transcurrió con normalidad, con el equipo en otro vagón distinto a los aficonados, dentro de un largo convoy con dos trenes.