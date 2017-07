Berizzo: "Nolito no está apto para jugar"

El entrenador del Sevilla, el argentino Eduardo Berizzo, defendió este viernes la prioridad de lograr y desarrollar un estilo propio de juego sobre los resultados porque, según consideró, cuando se encuentra, se defiende y se ejecuta, llegan las victorias y la consecución de los objetivos.

Berizzo compareció ante los periodistas en la rueda de prensa oficial del partido de este sábado ante el Kashima Antlers en Narita y reflexionó sobre la importancia de lograr una impronta de juego propia como punto de partida para lograr resultados y ponerse metas como la de acabar la temporada entre los cuatro primeros.

"Mi primer objetivo es que el equipo juegue de una determinada manera. Con nuestro estilo, el que yo propongo. A partir de ahí vamos a intentar ganar todo lo que podamos. Los objetivos los marcan el rendimiento y la producción que podamos alcanzar", consideró el Toto sobre sus propósitos al frente del Sevilla.

Entre otros asuntos, el técnico sevillista se refirió al estado de forma del delantero Nolito, a quien conoce bien por haberlo tenido a sus órdenes en el Celta de Vigo y de quien dijo que aún no está para jugar porque llegó hace tres días a la concentración y no está al nivel de sus compañeros.

No obstante, el cordobés de Cruz Alta señaló que conoce bien al delantero sanluqueño y que, pese a que no jugará este viernes porque aún "no está apto", espera mucho de él "porque es una opción ofensiva importante, de gran uno contra uno" y que, por ello, espera que enriquezca su ataque.

Sobre el partido de mañana, manifestó que es "un honor" enfrentarse a "un equipo tan popular en Japón" y que, recordó, "puso en aprietos al Real Madrid" en la final del último Mundial de Clubes porque es un conjunto "competitivo, ágil y rápido"

"Esperamos sujetarlos mañana, jugando nuestro fútbol. Ambos estamos en diferentes etapas de preparación, por lo que el partido será difícil y duro de sostener en ritmo. A partir de ahí, queremos ganar como ellos quieren ganarnos a nosotros", indicó Berizzo.