Castro: “La mejor opción estaba en casa”

José Castro ha explicado la decisión adoptada por el club al darle el cargo de director de fútbol a Joaquín Caparrós en el Sevilla. “Es algo que ya llevábamos hablando, el puesto máximo de todo lo deportivo de la entidad”. El dirigente utrerano lo ha argumentado así en la presentación del nuevo cargo Caparrós: “La mejor opción estaba en casa, llevábamos hablando con Joaquín más de un mes su incorporación para estar en el tema deportivo, porque entendíamos que había que apostar por la gente de la casa. La primera opción era, es y será la gente de la casa. Además de su capacitación y su sevillismo, es doliente y eso es lo que quiero, jugármela con la gente que es doliente. Son gente que esto les duele si hay errores. Y queremos trabajar por el Sevilla FC con la máxima profesionalidad y el máximo dolor, para estar ahí y levantarse”.

El dirigente ha explicado el cambio en el organigrama y el porqué de los contactos estériles con Antonio Cordón y Ramón Planes. “Hay clubes que no tienen directores deportivos y nosotros somos uno de ellos. El director de fútbol abarca toda la responsabilidad de fútbol de la entidad. Teníamos claro desde el principio que la dirección deportiva en general iba a ser gente de la casa, capacitada y doliente. Eso no quiere decir que no necesitásemos buscar un perfil que creíamos necesario conectar con lo que ya teníamos, no ha sido posible y ya está”.

En otro orden de asuntos, ha abordado el asunto del interés del Barcelona en Lenglet. “No tenemos ninguna información del Barcelona. Ayer nos reunimos con el representante y el padre y no me dijeron que tengan ninguna oferta y sí que están muy contentos en el Sevilla. No hay ningún motivo para pensar que vaya a salir del Sevilla, ninguno”. “Estamos hablando con Lenglet, le queda año de contrato y queremos que se quede aquí. N'Zonzi está en el Mundial, no hay nada y tiempo habrá para todo”, ha añadido al ser preguntado por los dos franceses.

Análisis de la temporada y nuevo panorama: “Todo lo que ocurra en cualquier temporada da lugar a reflexionar, teniendo en cuenta que hemos llegado a la final de la Copa y, 60 años después, a los cuartos de Champions y estamos en Europa un año más, con previa, pero en Europa de nuevo. Lo realmente importante es la ilusión que se palpa. Un día buscamos a Joaquín Caparrós cuando esta entidad estaba muerta a todos los niveles, económica y deportivamente. Ahora vuelve a aquí, a una entidad viva y poderosa, con capacidad para resolver los problemas, no hay ningún momento más importante que este económicamente, en el ranking UEFA que estamos... Y ahora queremos seguir aspirando a grandes metas. Los momentos son distintos, pero las personas son las mismas, los nuestros, los de la casa, en los que confiamos”.

El problema de la Supercopa de España por las fechas: “Estaban previstas las fechas del 5 y el 12 de agosto. El Barcelona tiene problemas el día 5 y no hay nada decidido, las opciones son complicadas y no nos gustan”.

La denuncia de Carole: “Carole no tuvo ficha para la segunda vuelta, son cosas que pasan, y es la primera vez que alguien que se queda sin ficha nos pone una demanda, pero tenemos para defendernos sin problema”