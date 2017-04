El sector legal se suma a la innovación

Legal Innovation cierra su paso por el centro de crowdworking El Cubo, perteneciente a la iniciativa Andalucía Open Future, impulsada por la Junta de Andalucía y Telefónica, lanzando un nuevo producto innovador al mercado: Legal Data, la herramienta que une big data e inteligencia artificial para obtener datos estadísticos de los resultados de litigios de toda España. A través de esta tecnología, Legal Innovation pretende reducir la litigiosidad de la justicia y contribuir a la transparencia y democratización de los procesos judiciales, explica en un comunicado.

Durante su presentación, enmarcada dentro de la jornada sobre innovación tecnológica en el sector legal The future is now celebrada en El Cubo, en Sevilla, su CEO y director de Desarrollo y Contenidos, Carlos Ibáñez, señaló que desde Legal Innovation quieren "abanderar el cambio tecnológico en el sector legal en España". Y es que, en apenas dos años, la startup sevillana, especializada en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas para el sector legal, cuenta con más de 600 clientes y acuerdos con las principales asociaciones, colectivos y colegios de abogados de toda España.

En relación a Legal Data, Ibáñez declaró que se trata de la primera herramienta predictiva basada en big data y lenguaje natural que existe en el marco del derecho nacional. La herramienta "permite conocer en cuestión de segundos el histórico de victorias y derrotas en función de un tema o un juzgado, así como saber el tiempo medio que tardará en resolverse cada tipo de litigio o cuáles han sido los veredictos de los magistrados en distintas materias a lo largo del tiempo".

Esto facilita una gran cantidad de información estadística a los letrados y ofrece un análisis que ayuda a los abogados en la toma de decisiones.

Con esta aplicación innovadora se pueden sustituir las bases de datos actuales, por las que los despachos realizan grandes inversiones. La tecnología utilizada permite procesar información utilizando Inteligencia Computacional para detectar patrones y aplicar procesos que ayudan a filtrar la información relevante en cada proceso consultado. Usando el lenguaje natural se interpretan esos datos y diferentes algoritmos que permiten aportar estadísticas relevantes para los casos de los letrados.

La herramienta está diseñada para funcionar en España, aunque cuenta con una tecnología escalable a diferentes sistemas de derecho, como Europa e Iberoamérica, adaptando las fuentes sobre las que se trabaja

En la presentación también intervino el director general de Legal Innovation, Gabriel Osuna, que hizo un repaso por la trayectoria de la startup desde sus inicios hasta su paso por el programa de aceleración de Andalucía Open Future. También habló de los distintos productos que ya están a disposición de los profesionales del sector, como Lexpire o Legal 3, y que cuentan con más de 4.500 descargas.