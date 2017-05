Siete 'youtubers' para el canal de Tuenti

El operador móvil virtual Tuenti ha presentado su canal de YouTube, en el que siete de los youtubers españoles más populares del momento dispondrán de un espacio para publicar sus vídeos de forma exclusiva y continuada.

Yellow Mellow, Elvisa, Around the Corner, Loulogio y Topes de Gama son los youtubers que formarán parte del canal de Tuenti, en el que, además, contarán con un elenco de colaboradores e invitados, entre los que habrá músicos, artistas y otros youtubers, que proporcionarán entretenimiento y contenidos de calidad a sus seguidores.

La novedad no está sólo en la apuesta por el contenido, sino que además es la primera vez que una compañía móvil lleva a los youtubers a su propio canal con una participación continua como si se tratara de un programa de televisión.

Las cuatro secciones principales estarán programadas durante 42 semanas con tres publicaciones semanales de temáticas actuales y divertidas. Gracias a esta colaboración, los usuarios tendrán más contenidos de los youtubers a los que siguen.

El canal estará dividido en cuatro secciones, explican desde el operador: Tuenti cosas antes de morir es un formato pionero en su género en España. En esta sección, Yellow Mellow invitará en cada capítulo a otro youtuber con el objetivo de hacer realidad uno de sus últimos deseos antes de morir. En este espacio se verán retos disparatados y llenos de adrenalina.

En Con T de Tuenti, el extravagante youtuber Elvisa, que cuenta con una gran comunidad de seguidores, hará una parodia "seria" de un magacín televisivo, para lo que contará con diferentes colaboradores.

Oh My App, con Loulogio y Topes de Gama, es un tutorial con formato de informativo distendido, en el que el dúo Topes de Gama y el monologuista Loulogio se alternarán semanalmente para hablar de apps curiosas y útiles. Topes de Gama hablarán como expertos en tecnología y software, pero en un tono desenfadado y divertido, sin terminología técnica y profundizando más en comparativas de uso que en especificaciones tecnológicas. Loulogio será el personaje antagónico a Topes de Gama, el que se resiste a la digitalización.

En algunos casos, Topes de Gama decidirán contactar con Loulogio, y en otros, será éste quien aparezca sin avisar para hacerles una consulta, generando unas peleas simuladas por compartir el plató.

Giga Botch, con Around the Corner, es un talent show diferente en el que dos fans compiten por ser elegidos el mejor botch -como se conocen los fans de esta pareja de youtubers-. Cada fan formará equipo con una de las Around The Corner, que intentarán ayudarles a superar las pruebas. Un jurado compuesto por youtubers valorará cada una de esas pruebas.