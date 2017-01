Una 'app' para los deportes de agua

Medir un entrenamiento o competición, conocer qué amigos están practicando surf, windsurf o paddle y en qué lugar exacto, comprar y vender material deportivo, interactuar en tiempo real con otros usuarios, como en una red social. Todo esto puede hacerse con la aplicación móvil Connect Malabau, desarrollada desde Andalucía para iOS y Android.

Esta comunidad virtual de surferos de todo el mundo está encabezada por Marina Alabau, campeona olímpica en Londres 2012. La windsurfista sevillana, además de ser cofundadora de la app, ha puesto sus conocimientos a disposición de la herramienta y es asesora técnica deportiva.

Connect Malabau tiene poco tiempo de vida, pero ya cuenta con cientos de descargas en más de 26 países del mundo. Marina Alabau y el CEO de Nowalia, Juanma González, son los impulsores principales. Con este sistema quisieron poner fin al vacío que había en los deportes de deslizamiento en agua, porque hasta entonces no existía una app con la que Alabau pudiese medir sus sesiones deportivas; herramientas que sí existían para runners o ciclistas, como Endomo, Runtastic o Strava. A través de un trabajo bien orquestado entre la parte técnica y la deportiva, desarrollaron durante meses lo que ahora es una realidad.

Actualmente, los deportes que se pueden encontrar en esta aplicación son el windsurf, surf, kitesurf, paddlesurf y kayak, aunque sus desarrolladores no descartan "aumentarlos a medio plazo, en función de los requerimientos que vayan demandando sus usuarios", explica el responsable de Comunicación y Marketing, Rayko Lorenzo.

Los usuarios pueden registrar sus sesiones en tiempo real, o a través de un reloj inteligente tipo Garmin, que luego les permita volcar sus sesiones en la aplicación, sin riesgo de mojar el móvil.

La descarga de esta aplicación es gratuita. Sus usuarios podrán compartir las sesiones y entrenamientos con fotos, viento, olas y el material usado. Los seguidores de cada deportista pueden interactuar marcando me gusta, no me gusta o me encanta. Los amigos también pueden competir entre ellos y alcanzar el mayor nivel, en función del número de sesiones, distancia recorrida, etc. Y si el usuario marca como VIP a uno de sus amigos, podrá ver en tiempo real dónde está practicando el deporte en cuestión, cuánto tiempo lleva y el material que está usando, entre otros.

La app es de utilidad tanto para deportistas aficionados como para competiciones oficiales. Sin ir más lejos, Alabau ha utilizado Connect Malabau hace apenas unas semanas en la Melbourne Final World Cup celebrada en Australia. Ben van der Steen y Florian Trittel son otros deportistas de alto nivel que la utilizan a diario.