AMC rinde homenaje al cómic a través de Robert Kirkman

Esta noche a las 21.20 horas, con motivo del día del libro, AMC estrena AMC Visionaries: Robert Kirkman - La historia secreta del cómic, una serie documental original de AMC producida por el creador y showrunner de The Walking Dead y Fear the Walking Dead, Robert Kirkman. Se trata de una serie documental de seis episodios que lleva a la pantalla los personajes y acontecimientos que no todos conocen y que transformaron el mundo de los cómics. Además, cuenta con entrevistas exclusivas con iconos como Stan Lee, Patty Jenkins, Lynda Carter, Kevin Smith, Famke Janssen, J.K Simmons, Michelle Rodriguez, y Todd McFarlane, entre otros. Cada lunes el canal emitirá un episodio, justo antes de un nuevo capítulo de Fear the Walking Dead.

La serie trata historias relacionadas con los cómics que exploran temas relevantes como la cultura pop, la política, la raza, el género y la sexualidad. "Mi amor por el mundo de los cómics no tiene límites", dice Kirkman. "Es un universo de historias increíbles que durante décadas viene impulsando la cultura pop. Poder explorar los rincones y recovecos de este mundo me llevó a descubrir secretos que no conocía. Ha sido un placer realizar esta serie y estoy muy emocionado de poder compartirla con el mundo".

El episodio de esta noche relata cómo Stan Lee y Jack Kirby crearon Marvel Comics en la década de 1960 con un énfasis en las personas reales y los temas sociales. También narra cómo cuando alcanzaron el éxito, su relación se vino abajo. Entre las próximas entregas están AMC Visionaries: James Cameron - La historia de la ciencia ficción, AMC Visionaries: Eli Roth - La historia del terror y AMC Visionaries: El anuario del rap.