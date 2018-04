"Alguien del equipo dijo que yo parecía Indiana Jones en mujer"

Si se buscan series de mujeres éste es uno de los mejores ejemplos recientes. En los años 20 se fundó en Canadá la primera agencia de detectives formada exclusivamente por mujeres, la de Frankie Drake. Esa historia ha pasado a ser una serie canadiense, Frankie Drake Mysteries, que esta noche, a las diez, estrena el canal Cosmopolitan en las plataformas de pago. Este periódico ha hablado con la actriz protagonista, Lauren Lee Smith, que encarna a una mujer audaz, con sus propias ideas, en ese período entre guerras. Esta intérprete también ha participado en la oscarizada película de Guillermo del Toro La forma del agua. Lauren Lee Smith (Vancouver, Canadá, 1980) intervino en otras ficciones como The L Word, The Listener y en la etapa de Laurence Fishburne en CSI Las Vegas.

Generalmente en las series el protagonista es un hombre y las mujeres son prescindibles" Conocí a Guillermo del Toro en el casting de 'The Strain'. Cuando me llamaron para 'La forma del agua' no lo dudé"

-¿Cómo puede describir a los lectores el personaje real de Frankie Drake, que hasta ahora desconocíamos?

-Frankie fue criada por su padre, que era un timador, vivió en unos tiempos de apertura para las mujeres en Norteamérica, pero también eran años muy dramáticos. Su madre murió cuando ella era muy joven y se convirtió en mensajera del ejército canadiense durante la Primera Guerra Mundial. Fue también espía al servicio de la inteligencia británico y seguro que cometió algunos errores en esta labor que pusieron en riesgo su vida. Cuando vuelve a Toronto decide abrir la primera agencia de detectives formada exclusivamente por mujeres, para tratar mejor a las clientes femeninas, y eso la honra. Es un tipo de personaje apasionante y todo un reto para interpretar y presentarla al espectador. Fue una mujer muy adelantada a su tiempo. Me alegró mucho cuando me comentaron que había obtenido este papel protagonista.

-Spielberg busca una Indiana mujer. En este caso usted es una heroína poco ortodoxa y muy interesante.

-Lo es. Nos lo hemos pasado fenomenal durante el rodaje. Alguien del equipo comentó que yo era como la versión femenina de Indiana Jones, que era una Indiana Jones en mujer, y me gustó la comparación. Mi personaje ha viajado mucho, ha sido espía en la guerra, se ha jugado el tipo en un mundo casi exclusivo de hombres y ahora se dedica a resolver aquellos crímenes que la policía de Toronto ni se atreve a tocar. Se mete donde otros tienen miedo e investiga con una intuición poco frecuente para la gente de su tiempo.

-¿Es una serie también protagonizada casi exclusivamente por mujeres?

-El hecho de participar en una serie de televisión en la que los cinco personajes principales son femeninos no es muy frecuente y eso también me animó a aceptar el papel. Es todavía una rareza para una serie de acción o de intriga. Generalmente en las series policíacas el protagonista suele ser un hombre y los roles femeninos son prescindibles, o con mujeres excepcionales que han de imponerse a los hombres. Nosotros estamos haciendo aquí lo contrario, buscamos la normalidad del universo femenino. Tenemos algunos papeles recurrentes masculinos, pero son las actrices, y sólo las actrices, las que asumen el protagonismo de las historias.

-¿Qué ha supuesto para una producción tan femenina ambientarse en los años 20?

-Las guionistas de Frankie Drake Mysteries se han tomado algunas libertades, pero lo cierto es que se ha cuidado muchísimo la ambientación y visitaremos algunos lugares de Toronto que en aquella época eran muy emblemáticos. El vestuario es increíble y el maquillaje y la peluquería también, se ha cuidado hasta el detalle todo lo que es recreación histórica.

-Ya estamos acostumbrados a ver series canadienses pero ¿cómo definiría que es una serie de su país?

-En su mayoría son historias locales que tienen una marcada visión internacional. Al menos así es esta ficción que llega hoy a España. Canadá es un país multicultural y abierto. Aquí hemos elaborado un drama con mucha acción y aventura y además presenta todos los elementos de una serie clásica procedimental: en cada episodio hay un misterio que el equipo siempre consigue resolver en un capítulo. Se trata de una ficciñon muy entretenida, con ritmo, con episodios no demasiado largos, y realmente pienso que todos necesitamos este tipo de contenidos de ficción en estos momentos.

-En Canadá es muy popular Murdoch Mysteries, creada por el mismo equipo que esta Frankie Drake Mysteries¿Cree que también podrá superar las once temporadas como la serie originaria?

-Sí, creo que podría ser. Acabamos de finalizar esta primera temporada de once capítulos que nos ha llevado casi un año de rodaje. En cualquier caso, el equipo ha hecho un gran trabajo con esta producción y tengo claro que si de mí depende, y siempre que los creadores y guionistas tengan buenas historias que contar, estoy más que dispuesta a participar todo el tiempo que haga falta.

-¿Cómo fue la experiencia con Guillermo del Toro en La forma del agua?

-Me gustó mucho interpretar a la mujer del actor Michael Shannon en esta película. Hace varios años que conocí a Guillermo del Toro en un casting para su serie de terror The Strain, aunque finalmente no pude participar en ese proyecto. Lo sentí mucho ya que pensé que no tendría oportunidad de volver a trabajar con este gran director. Me quedé con las ganas, pero la vida siempre te reserva sorpresas agradables. Así que cuando me llamaron para estar en esta película no dudé en aceptar.

-En un trabajo recompensado por sus compañeros.

-Ha sido un gran trabajo y los premios han respaldado el esfuerzo del equipo y el talento indiscutible de Guillermo, que tiene tanta imaginación...