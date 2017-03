"Desde Almería a Orense se hace Periodismo, no sólo en Madrid"

La Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión hace entrega esta noche de los Premios Talento, que reconocen la excelencia profesional detrás de las cámaras. Antonio Torres Flores, conocido en la profesión como Chacho Torres, es uno de los galardonados, junto a nombres tan conocidos como Mar Martínez Raposo, directora general de Atresmedia, y Juan Pedro Valentín, director de Informativos de Mediaset, entre otros. Natural de Los Gallardos (Almería), el director del centro territorial almeriense de Canal Sur es uno de los pocos supervivientes del Periodismo de vocación, aquel que cuenta las cosas tal y como ocurren, y no se conforma con la versión oficial sino que pelea por la noticia rascando lo que haga falta sobre la superficie. Antes de llegar a la RTVA en 1994, trabajó en medios locales como Radio Nacional de España, Radio Almería, Ideal, La Vanguardia, La Voz de Almería, Diario 16 y El País. Él hizo el primer perfil que se escribió en España de Baltasar Garzón; fue el primer informador en destapar el Caso Almería (las torturas y el asesinato de tres jóvenes en Almería a manos de la Guardia Civil, que dijo haberlos confundido con militantes de ETA), y también la mafia de la pesca ilegal de coral en Cabo de Gata. Pero, fundamentalmente, es un periodista franco y sencillo curtido en las trincheras de este oficio.

-PremioTalento 2016 a un periodista andaluz, imagino que esto es lo que más le enorgullece de este galardón. No siempre se acuerdan de que hay buenos periodistas más allá de Madrid o Barcelona.

-Sí, e s un orgullo recibir este premio que tienen ya Matías Prats. Fran Llorente o Lorenzo Díaz, el primer marido de Concha García Campoy, que yo menciono en uno de mis libros... No soy el periodista mediático al uso ni el Follonero de Madrid. Pero desde Almería a Orense se hace Periodismo, esto hay que tenerlo presente. Buen Periodismo. También regular y malo, como la vida misma. Yo intento siempre hacer un trabajo digno, lo mejor posible, con los medios que tenemos. No hay que tener grandes medios para hacer un Periodismo digno. Sólo hay que rascar un poco, luchar por la noticia, no quedarse en la superficie ni en la versión oficial.

-Este reconocimiento coincide, además, con el año en que se cumple el 20 aniversario de las desconexiones provinciales en Canal Sur.

-Sí, cuando se producen grandes noticias en Andalucía, somos los primeros en darlas y nuestra información es la más completa. Los ciudadanos cada vez demandan más estar informados de lo más próximo, con eso no pueden competir las cadenas nacionales, que otorgan una pieza de 30 segundos a una noticia de aquí.

-Es cierto que esto pone de manifiesto la necesidad de los centros territoriales. Usted lleva más de dos décadas al frente de la RTVA en Almería.

-Por eso puedo corroborarlo. En el futuro cada vez se irá potenciando más la información provincial y local. Las desconexiones provinciales en Canal Sur al principio duraban dos o tres minutos; luego se han ido poco a poco ampliando, en 1997 había sólo desconexión a mediodía, después también en el informativo de la noche. Hemos crecido mucho en estas dos décadas.

-En 20 años habrá vivido de todo, en Almería y en Canal Sur.

-Bueno, recuerdo la cobertura de los XV Juegos Mediterráneos de 2005 en Almería , ha sido el proyecto más ambicioso de nuestro centro territorial, tanto en cuanto a equipo humano como a la infraestructura. Se acordó una sinergia con la RTVE, nos distribuimos el trabajo y el resultado fue estupendo, la mejor cobertura de este acontecimiento. Prueba de que las cadenas públicas también son excelentes.

-Hablando con usted, uno hasta puede pensar que la profesión de periodista tiene futuro.

-Lo tiene. Si no hay periodistas, ¿quién va a contar las cosas? Es cierto que en el EGM (Estudio General de Medios) vemos que cada vez hay menos lectores, pero sólo se refieren al papel, ahora hay otros formatos: redes sociales, webs... Las reglas del juego tendrán que cambiar. El peligro es que nos conformemos con la versión oficial, que todos los medios cuenten lo mismo. Hay que dar siempre una vuelta de tuerca a la noticia. El futuro pasa por especializarse, por saber de un tema más que nadie. Y estar al loro de todo lo nuevo.