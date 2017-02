'Big Bang' y 'The Walking Dead' incitan a la infidelidad

The Big Bang Theory y The Walking Dead son algunas de las series que animan a los espectadores a ser infieles. Así lo demuestra un reciente estudio elaborado por Netflix, la cadena de televisión de Atresmedia por internet, según el cual el 55% de los españoles que ve series en pareja (ya sea sentimental, tu mejor amigo, tu madre) admite haber sido infiel a su compañero. ¿Esto qué significa? Que no podemos esperar a esa otra persona para ver un capítulo más de nuestra ficción favorita y acabamos haciéndolo en solitario.Otros títulos con los que más engañamos los españoles son American Horror Story, Narcos y Breaking Bad.

Las infidelidades en materia de ficción se extienden por todo el mundo. Sin embargo, el porcentaje de infieles varía según los países. Brasil y México encabezan el ranking mundial de infieles con un 58% y un 57%, pero España no se queda atrás. Nuestro país se encuentra entre los diez países del mundo que más traicionan a sus parejas, ocupando el sexto lugar. A nivel europeo ocupamos el primer puesto con un 55% de infieles. Nos siguen de cerca Noruega y Suecia con un 48% y 47% respectivamente, seguidos de Francia Y Portugal con un 45% e Italia con un 43%. Además, los españoles somos los más reincidentes, ya que el 42% afirma haberle sido infiel a su pareja en cuatro ocasiones o más.

También existe el perfil del compañero fiel y son los los holandeses (el 73% nunca ha sido infiel), los alemanes (65%) y los polacos (60%) quienes mejor encarnan esta figura. Estos aseguran que la mejor parte de compartir series es pasar tiempo juntos, tener ese momento para poder relajarse con la otra persona y tener un tema de conversación sobre el que poder debatir.

En cuanto al género preferido a nivel global para compartir en pareja, es la comedia. Y en esto los españoles coincidimos ya que el 81% se decanta por él a la hora de compartir Netflix en pareja. Así, algunas de las series que más nos gusta ver acompañados son The Big Bang Theory o Modern Family.

Según el estudio de Netflix existen cuatro perfiles de infieles: el infiel mientras duermes (aquel que sigue viendo episodios a pesar de que su pareja se haya quedado dormida), el infiel de viaje (aquel que aprovecha sus viajes en solitario para seguir viendo más capítulos sin su pareja), el infiel con premeditación (aquel que ya sabe y tiene asumido que le será infiel a su pareja), y el infiel en serie (aquel que ha sido infiel más de una vez en el último mes). Con todo este tipo de engaño está socialmente casi en todos los países, como demuestra el hecho de que el 46% de las parejas de streaming asegure que "no es nada malo". La excepción es Hong Kong, donde el 40% piensa que ser infiel a la hora de ver series juntos es peorque ponerle los cuernos de verdad a tu pareja sentimental.