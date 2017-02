Casos criminales para revivir en las noches de Cuatro

Testigos e investigadores toman la voz de su recuerdo y sus testimonios para relatar algunos sobrecogedores casos de la crónica negra española. Cuatro estrena hoy La noche de las mentes criminales, tras First Dates, una serie de docuficción, documental de recreación, con la aportación de uno de los detectives privados más reconocidos de nuestro país, Jorge Colomar. Esta serie que produce Mandarina desmenuza los sucesos para dar a conocer los pasos de la investigación y de qué manera se resolvieron para que se dictara justicia. "El primer caso de esta noche lo abordé personalmente, el de Ramón Laso", narra Colomar. "Es una mente perversa, un psicópata. Mató a su mujer, simulando un suicidio, y a su hijo de nueve años, para cobrar el seguro por un accidente". Una investigación en la localidad tarraconense de Amposta, llena de errores, dio por zanjada las versiones más simples. "El suegro no le creía y tras una nueva investigación hallamos las pruebas y lo condenaron a 44 años". La historia de hoy no acabará aquí. Colomar siguió la pista de Laso cuando salió de la cárcel y descubrió la desaparición de dos personas de su entorno, su nueva pareja y el hermano de ésta. "No ha confesado sus crímenes, ni se encontraron esos cadáveres, pero hubo una sentencia firme por todas las pruebas que presentó mi equipo y los Mossos de Escuadra", subraya el detective.

La noche de las mentes criminales no va a ser una crónica de sucesos, sino un trabajo divulgativo de criminoloigía. "Diría que realmente es un homenaje a la Policía, a la Guardia Civil,a las policías autonómicas por su labor". Colomar es detective privado autorizado por la policía desde 30 años y colabora desde entonces con las fuerzas de segurida. "Hay unos límites con la ley que cumplo de manera escrupulosa", aclara.

Los detectives, tan de ficción, ahora se convierten en seres de las realidad. "Tal vez la clave de nuestro trabajo es ver algo donde los demás no ven nada", define. Como se verá en La noche de las mentes criminales una buena investigación pasar por el rigor, la la paciencia y la atención.