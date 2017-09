Doce nuevos famosos se ponen el delantal para 'MasterChef'

Será una edición muy divertida. Normal, con tanto cómico/a. MasterChef Celebrity enciende hoy los fogones de su segunda temporada con una docena de aspirantes a cocinero de primera y con el reto de superar, o al menos igualar, los resultados de audiencia de la primera. Algunos concursantes son más conocidos que otros, y a otros nos chocará verlos con el delantal puesto, pero todos ellos componen un interesante casting escogido entre lo más granado de la farándula patria. Son Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Carlos Baute, Edu Soto, Jose Corbacho, Juan Betancourt, Marina San José, Patricia Montero, Pepón Nieto, Saúl Craviotto, Silvia Abril y Usun Yoon. Todos lucharán por el premio de 75.000 euros en metálico que irá destinado a una ONG y un curso de cocina creativa. Pero para conseguirlo tendrán que pasar dificultades, pruebas imposibles en exteriores y enfrentarse al resto de participantes, que no lo pondrán fácil. Cada semana habrá también un cocinero ganador que logrará un premio de 4.000 euros, destinado también a la ONG que el concursante elija.

Con el mismo jurado de siempre, compuesto por Pepe Rodríguez, Samanta Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, y la misma presentadora, Eva González (que, por cierto, confirmó su embarazo en la rueda de prensa de presentación del programa), no era tarea sencilla igualar el casting del año pasado, pero finalmente los participantes de esta segunda edición tienen tanto o más gancho que los de la pasada, con Loles León y Fernando Tejero amigos aunque siempre a la gresca, El Cordobés favoreciendo a su mujer en todo, Cayetana Guillén-Cuervo luchando contra viento y marea, y María del Monte desertando. Todos los nuevos concursantes desean más que nada ser el nuevo Miguel Ángel Muñoz, quien levantó el trofeo el año pasado ante casi tres millones y medio de espectadores y, de paso, vio crecer como la espuma su popularidad convirtiéndose en el yerno perfecto que toda madre querría para su hija.

"Mostrarán cómo son: en las cocinas de MasterChef no se puede fingir", ha asegurado TVE, que avanza sobre lo que deparará la nueva temporada: "Sufrirán nervios y roces, llegarán a llorar desconsoladamente". Así que el talent culinario de La 1 promete. Por esta edición desfilarán además otro buen puñado de rostros conocidos, que participarán en el como invitados. Alejandro Sanz, Alaska y Mario Vaquerizo, Pablo Carbonell, Francis Lorenzo y Lolita serán algunos de ellos.

En su día de siempre, los martes, MasterChef Celebrity se verá las caras esta vez con Gran Hermano Revolution, el reality de realities renovado tras el batacazo de la anterior edición, al que probablemente arañará un buen pellizco de seguidores. Por otro lado, menos desafío será el de enfrentarse a El incidente, la serie que Antena 3 ha sacado de un cajón tras tenerla años guardada.

"Hay tanta amistad que nadie se ha salido de Saboor, nuestro grupo de WhatsApp", cuenta Corbacho acerca del buen rollo que ha imperado en esta entrega del concurso. Para Pepón Nieto, que ha crecido con la cocina tradicional como baluarte pues su familia tiene un restaurante, la parte técnica ha sido lo más difícil, como hacer escerificaciones, aunque no prevé seguir practicando con ellas en casa pues se necesitan productos que "no encuentras en el súper, más bien en una droguería", bromea. El triple medallista olímpico Saúl Craviotto es quizás el concursante más desconocido para el público; Craviotto señala que durante la grabación del talent ha llegado incluso a perder unos cuantos kilos debido a la exigencia y dureza del reto. "Esta experiencia no me la imaginaba tan dura. Lo ves desde casa, te proponen venir y dices, tampoco será para tanto", señala Silvia Abril. "Nunca lloré tanto en televisión", adelanta Bibiana, quien comenta que, aparte de lo divertido, se vivirán momentos muy tensos y sorprendentes.