ET, el extraterrestre HHHH 21.35 boing Rocky III l 22.00 paramount Hola, ¿está s s ola? HH 22.15 la 2

Acertada realización biográfica del conocido preso, en una notable recreación del contexto históric a cargo de un inspirado Vicente Aranda y ayudado por la implicación de Imanol Arias, que agranda el icono de El Lute mediante su propia estampa. En 1960 una familia de cacharreros, con una situación económica precaria, recorre Extremadura. Eleuterio Sánchez roba unas gallin-as y es llevado a la cárcel. Su carrera de delicuente ha comenzado.

Mediaset decidía aquí seguir exprimiendo el imprevisto éxito de Ocho apellidos vasco y complacer con una secuela que pedía parte del público. ¿Realmente hacía falta? De nuevo aquí tenemos, y en un escondido pueblo catalán, una recuperación paródica de los clichés y tópicos culturales preautonómicos, convenientemente embutidos en una comedia romántica de poso reaccionario. Las veleidades independentistas de vascos y catalanes son ahora el espejo de la resistencia de los valores de lo español en una colección de chistes malos, muy por debajo de su predecesora. También en la interpretación. La excusa de la historia: el sevillano Rafa ha roto con Amaia y la joven vasca ahora decide casarse con un catalán.

Basada en la precuela de la trilogía de El Señor de los Anillos, la historia de corte fantástico de El Hobbit relata de manera divertida las aventuras que corre Bilbo Bolsón para ayudar a recuperar la tierra de los enanos, que permanece ocupada por el temible dragón Smaug. Peter Jackson se toma la licencia de embarcarse en una narrativa épica con un toque más infantil y menos oscuro que su premiada trilogía anular, con humor incandescente.

Kasdan, desde Grand Canyon, en 1991, no volvió a contar nada más interesante y desde Fuego en el cuerpo en 1981 este ex guionista de Lucas y Spielberg no demostró m mucho más. Prodigándose poco, con razón, afrontaba aquí una cursilada interpretada por dos actores aceptables cuando les sujetan bien las bridas, pero insoportables cuando les dejan desbocarse, como Keaton y Kline. Retratan el ajuste de cuentas de una pareja madura a propósito de un incidente con perrito.