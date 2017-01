Eurovisión pasa por ellos

A principios de febrero La 1 emitirá la gala Objetivo Eurovisión de donde saldrá el cantante que representará a España en el festival que se celebrará en Kiev en mayo. La suerte está echada en cuestión de finalistas porque RTVE ha anunciado sus cinco representantes, surgidos de una selección interna a cargo de directivos de la casa y expertos, más una sexta candidata, en este caso la manchega Leklein, elegida de entre las 400 canciones aspirantes que llegaron a presentar su propuesta en la web rtve.es. En la noche del jueves se ofrecía a través de internet la gala de selección de entre los tres aspirantes cribados por la decisión de la audiencia. El sevillano Javián, participante de OT 1, se quedó en puertas, pese a la calidad de su canción (No somos héroes), y Fruela también quedó eliminado en la votación de los internautas en beneficio de la mencionada Leklein. En la gala de rtve.es participó el dúo Azúcar Moreno, representantes eurovisivas allá por el año 1990 con Bandido.

Finalmente Objetivo Eurovisión contará con Leklein y otros cinco rostros jóvenes y conocidos por su participación en talents y por su experiencia en musicales y espectáculos. Maika, Manel Navarro, Mario Jefferson, Mirela y Paula Rojo forma la relación de esa selección interna. Entre las propuestas hay distintos géneros musicales y varios de esos temas alternan el inglés y el castellano, como sucedió con Dancing in the rain, de Rut Lorenzo. Say yay, la pasada canción española, de Barei, y que obtuvo una discreta representación, era enteramente en inglés, como pasa con dos de los candidatos, Manel Navarro y la elegida Leklein. En la votación de la gala final se contará a medias con el veredicto del público de casa y de un jurado de profesionales en el plató. En el caso de Leklein, la canción seleccionada por los internautas, Ouch!, es una pieza de pop electrónico latino en cuya composición ha participado junto a David Ascanio, Albert Neve y Abel Ramos.

La más veterana, Maika (40 años), de Reus, presenta Momento crítico de J.J. Santana y Rafael Artesero. Cuenta con dos discos, No return (2013) y New perspective (2016). Y el más joven, Manel Navarro (20 años) interviene con una tema propio totalmente en inglés, con el pop electrónico de Do it for your lover. Entre sus covers que han triunfado en las redes sociales figura su versión de Hold on, we're going home del canadiense Drake.

Mario Jefferson, el representante andaluz de la relación (aunque su trayectoria se ha forjado en Madrid) ofrece una canción a medias entre inglés y castellano titulada Spin my head, de Chris Whale. En sus temas anteriores figuran The night I forgot your name, Cadillac, y Walk that way.

Mirela, de Aranjuez, que fue finalista con Eurojunior, ahora lo es con Eurovisión y Contigo, un tema pop latino compuesto por Tony Sánchez-Ohlsson, Isaac Luke y Ander Pérez. Mirela participó en Eurojunior 2004, la edición que ganó María Isabel (aspirante a Eurovisión el pasado año) y donde también participó Blas Cantó. La más conocida de la selección es la asturiana Paula Rojo, y siguiendo el estilo que le ha dado a conocer (Si me voy), el country pop, presenta Lo que nunca fue, compuesta por ella y Álvaro Bárcena.