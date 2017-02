Ir a Eurovisión: entre un riesgo caro y un mal trago

Una semana después de la controvertida elección de Manel Navarro como representante español en Eurovisión, lo único claro es que el festival sigue vivo en España, al menos como objeto de debate, hasta entre sus más acérrimos detractores ¿Pero qué dicen los artistas? Alaska, sin ir más lejos, se siente nostálgica de las míticas ediciones con Raphael como concursante y no puede evitar pensar que el actual proceso de selección no ayuda en la búsqueda de candidatos de peso. "Si fuese por designio directo, podrían llegar otros, pero que te tengas que presentar a tres programas, tus fans se peleen con los del otro candidato...", lamenta. "Si de repente todo el mundo se pusiera de acuerdo y fuese algo en firme, con una propuesta que me apeteciese, por qué no", afirmaba hace unos meses la cordobesa India Martínez, una de las voces más singulares del actual pop melódico nacional.

Malú, Chenoa, Sweet California... Se dejan querer, pero poco. Arguyen que "es una responsabilidad demasiado grande", que no tienen "tiempo para prepararlo". ¿Por qué habría de someterse un artista con cierto estatus al riesgo de un concurso que es denostado en España, su mayor y natural mercado? Quizás porque, a pesar de su condición nacional de evento "casposo", Eurovisión es hoy "el mayor espectáculo de la televisión europea" por inversión, a la altura de las giras de U2 o los premios MTV, con una audiencia superior a los 100 millones de personas, turistas de medio mundo y más de 1.500 periodistas acreditados.

En España se mantiene, como un agujero en el tiempo, con la aspierción de artistas con más que ganar que perder, especialmente por el salto promocional que suponen. "En los últimos años España está enviando verdaderos despropósitos que no aportan nada ni reflejan la escena musical que existe en nuestro país, con un proceso de selección nada transparente", protesta la banda de pop alternativo Detergente Líquido, que participó en el reciente Eurocasting online del que salió Leklein . En su opinión, "el proceso actual es un laberinto creado por RTVE para que finalmente salga el candidato que quieren desde el principio", pero igualmente animan a otros "bichos raros" a plantarse "ante el gran público".

"Hay mucha gente a la que nos hubiese sido muy difícil llegar de otro modo y de ellas nos hemos quedado con algunos nuevos y buenos seguidores", se consuelan.