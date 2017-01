Jesús Calleja sobrevuela hoy la aldea de El Rocío

El caballo marismeño y el atuendo de sus caballistas pasó de España a América y los descendientes de aquellos ejemplares equinos, resistentes y briosos, son los que habitaron las llanuras americanas y fueron los que ayudaron a colonizar el Oeste. El aventurero leonés Jesús Calleja dedica su Volando voy (a las 22.40, en Cuatro) a El Rocío, al parque de Doñana y "al padre de todos los caballos que hay actualmente en el continente americano".

Calleja, a bordo de su helicóptero, recorrerá las marismas junto a dos vecinos de Almonte. Por un lado Chavero, un yegüerizo que explicará las peculiaridades de esta labor en un paisaje tan indómito, y por otro, Isabel, una abuela de 80 años, todo entusiasmo, que ha vivido siempre en esta zona, con los hábitos de siempre. "No hay muchos lugares en España tan fascinantes como las marismas de Doñana. Me quedé impresionado y me sobrecogió la tradición de los caballos de este lugar, con tanta historia que se refleja en América", señalaba a este periódico Calleja durante la grabación del programa de hoy. La serie es una producción de su empresa, Zanskar.

La misión de Volando voy de esta noche será la de elegir al mejor ejemplar de caballo onubense, que será protagonista de un reportaje en una revista de divulgación científica para poner en marcha un banco de semen que ayude a esta raza en peligro de extinción. La entrega se grabó el pasado mes de junio, con motivo de la tradicional saca de yeguas entre Almonte y El Rocío, cuando se seleccionan los potros y se separan de sus madres, para su limpieza y herraje. El helicóptero de Calleja tomó majestuosas tomas del acontecimiento y el equipo del programa fue testigo de tan ancestral actividad que se remonta a 1504. Entre los invitados que aparecerán además en este programa se encuentra el diestro Fran Rivera. El remate de Volando voy es la proyección de las imágenes ante los propios vecinos de El Rocío para que contemplen estampas desconocidas de su entorno y las comenten.