León de Aranoa medita el proyecto de una serie

El director, guionista y productor Fernando León de Aranoa tiene sobre la mesa un proyecto para ponerse al frente de una serie de televisión, pero todavía no ha decidido si aceptarlo o no. Así lo afirmó durante la masterclass En busca de historias que ha impartido en el Museo Guggenheim de Bilbao ante trescientas personas con motivo de la clausura de los SundanceTV Shorts Competition 2017, un certamen de cortometrajes online en el que el canal premia las piezas más brillantes del panorama nacional. El canal del grupo AMC aprovechó la ocasión para presentar las series que se podrán ver a partir de julio. Entre ellas destacan The Windsors, The Forest o Acceptable Risk o Miranda.

Al preguntarle por las series que más le atraen León de Aranoa confesó que es "mal espectador de series". Algo que justificó por la falta de tiempo. "¿Cómo voy a ver siete temporadas de una serie? El haber encadenado mis últimos trabajos cinematográficos no me permite poder dedicar tiempo a eso". Considera que lo más atractivo de este tipo de ficción es "la cantidad de gente que desea ver series y cómo llegan a los espectadores". Pese a que ahora se le resiste, la televisión es un medio que el cineasta recuerda con mucho cariño. Su idea era estudiar Bellas Artes pero el plazo de presentación para realizar el examen de inscripción se le pasó. Optó entonces por su segunda opción, estudiar Imagen y sonido. Estos estudios le llevaron, también por casualidad, a realizar un curso de guion y fue entonces cuando descubrió su verdadera vocación, la escritura. "Empecé a hacer guiones para televisión, era lo que estaba más a mano, el cine vino después, era mi objetivo soñado", recordó. Entre los programas en los que trabajó como guionista destacó con especial nostalgia Un, dos, tres de Chicho Ibáñez Serrador. También hizo una mención especial a Martes y Trece, para los que escribió algunos sketches. Sabe lo duro que es el trabajo en televisión por eso no quiere tomar una decisión precipitada sobre la propuesta que le han hecho. Prefiere esperar a terminar la película Escobar, con la que se encuentra ahora en plena fase de montaje. Todavía no se siente preparado para contar los detalles de la cinta porque en la actualidad está "demasiado encima".

En el repaso por su carrera cinematográfica el cineasta hizo hincapié en más de una ocasión en que se siente más guionista que director: "Me sentía muy bien como guionista y aseguraba que jamás iba a dirigir, pero cuando dirigí el cortometraje Sirenas me divertí mucho. Desde entonces me he sentido como un guionista metido a dirigir". Durante sus más de veinte años de carrera ha cosechado éxitos con cintas como Los lunes al sol, donde coincidieron Penélope Cruz y Javier Bardem (algo que ahora vuelven a hacer en Escobar), Familia, Barrio, Princesas o Un día perfecto. Gran parte de sus triunfos como director tiene que ver con su implicación en los proyectos. Cuando puede participa incluso de la fase de casting, ya que desde ese momento ve la conexión que puede tener con los actores. Siempre que puede ensaya las tomas y es de los que las repite en varias ocasiones durante el rodaje, fase en la que se sitúa siempre cerca de los intérpretes para no perder detalle. Está convencido de que el sentirse más guionista que director le ayuda mucho a la hora de dirigir sus películas y tiene claro que es fundamental saber marcar el límite entre el rol de director y el de guionista para no confundir a los actores a la hora de trabajar.

Para concluir su clase magistral en Bilbao resaltó que "el cine es un oficio que es una pasión y solo se puede hacer si es así y sin perder la capacidad de sorprenderse", algo que Fernando León de Aranoa transmite en sus trabajos y en su forma de hablar de ellos.