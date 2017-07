Movistar+ colgará sus series propias al completo

La oferta de televisión se sumarán a los paquetes básicos de Movistar + desde este mes, tal como anunció el presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez. En esa vocación por "democratizar la televisión de pago", con precios razonables, se instala la nueva estrategia de las series de producción propia en esta compañía.

El dirección de Ficción propia de la plataforma, Domingo Corral, anunció ayer en Barcelona que las series que se irán estrenando mensualmente se colgarán con su temporada al completo para el visionado on line, tal como sucede en otros servicios similares, como Netflix. Este jueves se presentaba en la capital catalana Mira lo que me has hecho, la comedia protagonizada y dirigida por Berto Romero, que llegará a la pantalla en febrero. Los seis capítulos se irán estrenando en #0 de manera semanal, como cualquier otra cadena convencional, pero los clientes de Movistar +dispondrán también del contenido al completo on line, para disfrutar de toda la temporada según los deseos de cada espectador.

Velvet Colección, continuación de la serie emitida en abierto en Antena 3 y producida por Bambú; y La Zona, sobre las consecuencias de un desastre nuclear, de los hermanos Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo (Crematorio), serán las dos primeras ficciones propias que estrenará en esta actual etapa Movistar +, en septiembre y octubre. En estos casos las temporadas no estarán al completo ya que ambas series aún están en rodaje. La primera de las producciones de Movistar + que estará íntegra desde el día de su estreno será una comedia, Vergüenza, con Malena Alterio, que lleva meses terminada y que podrá verse en diciembre. El 7 de enero es la fecha en principio prevista para que salga al aire La peste, la esperada producción de Alberto Rodríguez, sobre la Sevilla del siglo XVII, un recorrido por las entrañas de aquella metrópoli. La primera temporada podrá verse en streaming desde la fecha de su estreno en lo que se presiente como la producción más excepcional de esta primera tanda de series. La plataforma de Telefónica irá estrenando una ficción propia al mes a lo largo de la temporada próxima, salvo agosto. El equipo de Domingo Corral ya está trabajando en las fechas de 2019 y 2020, con la renovación de algunas de estas series en proyecto y nuevas producciones, como la anunciada de Paco León sobre el personal de servicio de Ava Gardner en España. Berto, verdad y padres novatosUna pareja decide dar el paso para tener un hijo sin sospechar de todos los problemas que conlleva esa responsabilidad. Ese es el contexto de Berto Romero para su comedia Mira lo que has hecho, que contará con seis episodios en los que primará la verdad vestida de humor. "Al contrario de la posverdad, esta serie es una mentira formada por un cúmulo de verdades", argumentaba su autor y protagonista de esta ficción de El Terrat para Movistar+. La serie no es autobiográfica sino que toma de las experiencias de sus guionistas y "de una realidad atrapada" para contarla con humor y drama. La pareja está formada por Berto y por Eva Ugarte, su esposa en la ficción, padres de Lucas (el nombre en la vida real también del hijo de Berto), que aparecerá de soslayo. "Aquí no nos basamos en los bebés monos", aclara. No será una serie de complacencias humorísticas y se descartan los cameos. Incluso del jefe durante muchos años de Berto, Andreu Buenafuente. Para Ugarte es una gran oportunidad esta ficción alternativa que podría contar con dos temporadas más en caso de contar con el respaldo de los espectadores.