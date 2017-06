'La República' no se emite en La 1 porque no tiene "prioridad"

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, que será relevado en unos meses con el cambio de normativa aprobado ayer en el Congreso, guarda en el cajón un puñado de ficciones producidas por sus antecesores y que no tiene previsto emitir. Son cinco series ambientadas en el contexto de la Guerra Civil o del franquismo que no tienen hueco. En respuesta al grupo parlamentario de Podemos Sánchez llega a ser más diplomático, pero está claro que la segunda temporada de La República, producida en 2012 (el consejo de administración en sus meses de interinidad la aparcó por presupuesto) no está previsto que aparezca en los próximos meses. La primera temporada de esta serie que venía a suceder a La Señora, con algunos de sus personajes, reunió una media de 3,5 millones de espectadores, cifra que en 2017 no alcanza ninguna otra serie. La dirección de RTVE ha justificado literalmente que "en la actualidad existen otros productos que, por su mayor actualidad, tienen prioridad en la parrilla". Todas las ficciones estrenadas en el prime time por La 1 en este año (iFamily, Reina o El final del Camino) han fracasado. Entre las miniseries que guarda TVE se hallan La conspiración, sobre los preparativos del golpe del general Mola que desencadenaron la guerra. Volveremos, ofrecida ya en TV3, sobre exiliados en la II Guerra Mundial; Tres días de abril, sobre la caída de Alfonso XIII; y El precio de la libertad sobre el político Mario Onaindía, ex miembro de ETA.