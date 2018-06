"Sentimos que no queremos pertenecer a este Estado"

Se define manchego-catalana. Hasta los 14 años vivió en su Tomelloso natal, pasó su juventud en Barcelona y al casarse se mudó a San Vicenç del Horts, población donde fue alcalde Oriol Junqueras. Remei Plaza es una de las mujeres de Bienvenidas al Norte, bienvenidas al Sur de los martes de La Sexta, formato de la productora de Jordi Évole. Hoy se inicia el viaje de vuelta a Sevilla.

-¿Usted es una independentista convencida?

-En mi caso no me convencieron de un día para otro sino que ha sido una evolución, un proceso de descubrimiento. Mi marido, Lluís, es catalán y no es independentista. Mi rechazo no es hacia las personas del resto del Estado Español, sino a los gobernantes, que no nos han entendido, que nos han ninguneado durante años.

-¿Usted, que nació en Tomelloso, no se siente unida a España?

-Yo quiero a todas las tierras de España, pero no estoy de acuerdo con la división territorial. No ha habido valentía para crear un estado federal. Yo voy a La Mancha todos los años, donde tengo también mi casa. Tengo una cuñada andaluza. No me he desligado de mis orígenes.

-¿Cómo fue su integración en Cataluña?

-Yo me integré fantásticamente y entendí que debía aprender la lengua de este país, que me abrió las puertas, por cuestión de respeto. Este es un país que tiene un elemento diferenciador que es la lengua. Y cuando no te reconocen tu lengua, te duele.

-¿No es eso lo que ha sucedido con el castellano?

-Trabajé en Educación de Adultos, en Cornellá, hasta el pasado año. Impartía en castellano y en catalán y la mayoría de mis alumnos eran andaluces. No creo que el castellano no se reconozca en Cataluña.

-¿Dónde siente que Cataluña no ha sido bien tratada?

-En asuntos como el pacto fiscal, el corredor mediterráneo. Yo creo que los políticos de Madrid han querido que nos separemos más. Ojo, no comulgo con los independentistas que lideran el Procés, pero hay una realidad en Cataluña que habrá que abordar: hay muchos catalanes que no están a gusto dentro del Estado Español.

-En todas partes de España hemos sufrido mucho la crisis...

-Pero nosotros sentimos que no queremos pertenecer a este Estado. Soy independentista y defensora del derecho a decidir. Hay que plantearse el modelo de Estado y preguntar a la gente, como hizo el Reino Unido con Escocia.

-¿Cómo fue su encuentro con Rodríguez de la Borbolla?

-Algo difícil. Me hubiera gustado hablar con otros políticos andaluces que entiendan mejor nuestra postura, como Julio Anguita.

-En su entorno todo este debate crea mucho malestar...

-Lo resume Évole en una frase: "he perdido en amigos y he ganado en silencios". No hay esa virulencia que transmiten los medios. En el 1 de octubre se vivió una situación incómoda y fue un acto de reclamación, de expresión, que al final ha llevado a personas a la cárcel.

-¿Qué tal en Andalucía?

-Siempre había venido por turismo pero ahora viajé con actitud de conocer. Conocí de cerca el tema del PER, de la explotación a las jornaleras. No era como nos dicen allí.

-¿Cómo ha vivido la moción?

-Nos ha hecho respirar. No tengo esperanza, pero con Pedro Sánchez se podrían tender puentes.