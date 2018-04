Telecinco se impone en marzo con su parrilla a todo gas

Tras el empate técnico de febrero, por el que Antena 3 se aupó por centésimas, Telecinco ha marcado distancias con la competencia y vuelve a ser con diferencia la cadena líder tanto en España (14,4%, 1,4 puntos más que en febrero); como en Andalucía, 14,7% (1,8 puntos más). A la principal cadena de Mediaset le ha funcionado poner toda la artillería de entretenimiento en prime time, con especial fortuna con el buen arranque de Supervivientes. Got Talent, La Voz Kids coinciden en la franja nocturna con el reality que a su vez alimenta otros dos prime time y anima el resto de la parrilla con debates y noticias.

Antena 3 por su parte baja 4 décimas respecto a febrero, con 12,5%; con 6 décimas menos entre los seguidores andaluces, 13,1%. Pese a la expectación en torno a Fariña, el resto de noches no ha contado con potencia, repartidos los contenidos entre cine, la comedia Cuerpo de élite o el drama Apaches, que ha concluido con indiferencia. La principal cadena de Atresmedia cuenta con ascenso en los informativos, en especial con el de sobremesa (Sandra Golpe) que es líder de su franja, con el nocturno de Telecinco (Pedro Piqueras), líder en su horario aumentando seguidores. Lo más visto del mes de marzo ha sido el partido de Champions con el que el Real Madrid certificó su pase a cuartos ante el PSG, con 8,5 millones, 41,8%, ofrecido el martes 6 en A-3. Esta cadena no aprovecha el arrastre que en el prime deja El Hormiguero, el contenido no deportivo más visto, con la entrega del día 20 que vieron 3,6 millones debido al original concurso telefónico que convocó el programa de Pablo Motos.

La 1 baja 6 décimas a nivel nacional, con 10,5% a falta de los datos de este sábado; y 9,4% en Andalucía. Canal Sur se encuentra con un 9,3% que podría traducirse en empate con La 1 con los datos de ayer. La autonómica ha cedido por ahora el tercer lugar a TVE por la bajada habitual durante los días de Semana Santa, ya que la cobertura de las procesiones suele seguirse por cadenas locales, y en especial por el apagón del jueves 8, con la huelga del día de la mujer, donde la cadena andaluza tuvo el peor dato de toda su historia: 2,7%. La Semana Santa de Sevilla, curiosamente, es lo que permite a Andalucía Televisión a anotar el mejor dato de la temporada con un 0,5%.

La actualidad informativa en torno a Cataluña eleva a La Sexta, que se impone a Cuatro con un 7,1% a nivel nacional, medio punto más que en febrero, y la conduce a uno de sus mejores datos históricos entre los andaluces, con 6,8% (precisamente subió de forma notable con el jueves 8). Cuatro registra sobre su media habitual, 6,1% a nivel nacional; y 6,2% en Andalucía.