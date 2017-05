Toñi se pasa a Telecinco

De Gente maravillosa, en las mañanas y los jueves de Canal Sur a Mejor imposible. Bueno no, el programa se llama a final Viva la vida. Toñi Moreno se enuelve en los nombres más optimistas que se pueden encontrar en la parrilla para después adobar los programas más lacrimógenos de toda la televisión. No se dejen engañar. Ahora le toca a Mediaset, que fichó vía de urgencia al clamoroso fracaso de Canal Sur como relevo de María Teresa Campos. La autonómica andaluza hipotecó las mañanas para que Toñi Moreno finalmente no pasara del 5% (con entregas por debajo del 2%) y ahora Canal Sur ni tiene matinal, ni audiencia. Y a corto plazo, ni presentadora. El equipo del director general Joaquín Durán ahora contempla cómo Toñi va haciendo las maletas tras haberle dado varios proyectos con los que se estrelló con todas las de la ley, como Los descendientes, otro de esos engendros lacrimógenos, en este caso con la firma de Happy Ending, la bien remunerada productora de los ex directivos de la RTVA.

Para el viaje a Telecinco la presentadora de Sanlúcar de Barrameda se acompaña de la firma de Ana Rosa Quintana, Cuarzo. En su anterior emigración inesperada, a TVE, se fue de la mano del ex director general de Canal Sur, Pablo Carrasco. Toñi Moreno no puede quejarse ni de oportunidades ni de padrinazgos. El remate: El árbol de tu vida, en Antena 3, también con Happy Ending, que por ahora no verá la cuarta y última entrega grabada.

Para este Qué tiempo tan feliz 2.0 Toñi recurre en su estreno al último gran fracaso nacional, para más inri, el joven catalán Manel Navarro, el despropósito del último puesto en Eurovisión. Hoy Manel está llamado a gritar "viva la vida", a partir de las seis de la tarde. Como contrapeso continental, la sevillana Pastora Soler, décimo puesto en su participación, y que concede una entrevista para hablar de aquel miedo escénico que sufrió que le obligó a aparcar su carrera artística. Pero los coletazos de Eurovisión no han sido el motivo de la precipitación de Mediaset para poner en marcha cuanto antes este vitalista programa. Hoy se celebra la boda de Risto Mejide, actual estrella pródiga de la cadena (aunque All you need is love tiene los días contados), y Laura Escanes, además del británico enlace de Pippa Middleton. El programa conectará para contemplar a los invitados que acuden. También habrá sitio para el cordobés Antonio José, ganador de la tercera edición de La Voz, un ejemplo de alguien que debió ir a Kiev en lugar de Manel.

Como relevo a Sálvame en los fines de semana, el equipo de Moreno relatará también la última hora de Supervivientes. Los primeros contertulios son Antonio Rossi, Sandra Aladro, Elia Gonzalo, Carmen Ro, Belén Rodríguez, Guillermo Martín y Amal Fashanu.