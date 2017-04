Ver y comentar: la televisión se sigue en dos pantallas

Los espectadores españoles más activos en la pantalla portátil (móvil, tablet) son ya capaces de pasar horas simultaneando dos pantallas: la del televisor y la de su smartphone. Así lo confirman los datos de Shootr, una app que resuelve la experiencia de segunda pantalla. Comentar los programas con otros usuarios se convierte ya en un ingrediente imprescindible en el consumo de medios de comunicación en especial para los menores de 30 años, dispuestos a repartir las miradas en dos cristales distintos. El 87% de los jóvenes espectadores utilizan un segundo dispositivo simultáneamente en su experiencia de consumo audiovisual.

Entre los usuarios españoles de Shootr un 60% emplea entre 2 y 4 horas lanzando sus opiniones acerca de los programas de TV que están viendo en ese momento, mientras que los más activos de la plataforma, sobre un 16% de los inscritos, dedican entre 5 y 8 horas a simultanear pantallas. En los fines de semana la mitad de los espectadores aficionados a la segunda pantalla dedican al menos dos noches a esta práctica. Los usuarios de Shootr responden a un perfil mayoritariamente masculino entusiasta de las nuevas tecnologías, el cine, la TV, la música y la actualidad.

2-4Horas. Dedican los jóvenes de media en el uso simultáneo de las pantallas en su consumo de TV

La aplicación detecta que una parte de la parrilla, entre retransmisiones deportivas, programas con ritmo en directo, galas de realities y estrenos de series nacionales, se convierten en los contenidos favoritos para comentar en las redes sociales. Entre los programas con más expectación social en tiempo real se encuentran First Dates, Los Gipsy Kings, La Voz kids, Tu cara me suena (o su actual versión en la noche de los viernes de Antena 3, Tu cara no me suena todavía) a los realities de Telecinco como el recientemente concluido GH VIP, y programas de TVE como Masterchef. En las cadenas locales destaca el catalán Arucitys, la tertulia conducida por Alfonso Arús.

Desde la aplicación de comentarios se recuerda que los especadores comienzan cada vez más a no conformarse con ver un programa de TV sino que completan su momento de ocio audiovisual comentando en redes sociales. En el caso de Shootr canaliza este proceso con un foro que permite al usuario comentar de manera sencilla y en tiempo real abierto a todos los participantes. El 41% de los perfiles siguen adelante al cabo de un mes, lo que revela la adicción de este estilo de visionado que viene siendo un uso habitual de las redes sociales en los últimos cinco años. La llamada "audiencia social" viene a reforzar la repercusión de los números de la audiencia total de un programa.