Vuelven las pequeñas estrellas a Telecinco

Hoy vuelve a Telecinco el talent musical que más alegrías ha dado a la cadena. La Voz Kids 3 contará de nuevo con David Bisbal y Rosario Flores como coaches e incorpora en esta edición a Antonio Orozco, procedente del formato con adultos. Presentado de nuevo también por Jesús Vázquez con la colaboración de Tania Llasera, el concurso producido en colaboración con Boomerang TV y Talpa contará con una completa cobertura en el entorno online a través de www.telecinco.es, Mitele y la aplicación de La Voz, y se desarrollará nuevamente a través de tres fases: las 'audiciones a ciegas', en las que los coaches formaran sus equipos de 18 artistas cada uno, valorando exclusivamente sus voces; 'las batallas', con trepidantes tríos musicales en los que Bisbal, Rosario y Orozco recibirán el consejo de sus asesores, India Martínez, Javier Labandón de El Arrebato y Antonio José; y, por último, la gran final, en la que los tres mejores candidatos de cada equipo optarán al triunfo, que estará en manos del público presente en el plató y que será recompensado con una beca de estudios musicales y la opción, si el joven artista lo desea, de grabar un disco con Universal Music.

Pocas novedades, por tanto, en la mecánica del concurso donde pequeñas estrellas como José María y María Parrado ya se dieron a conocer en anteriores ediciones. Tras el gran seguimiento alcanzado en La Voz Kids 1 y 2, que se situaron como los programas más vistos desde 2005 con un promedio de 29,2% de share y 4.767.000 espectadores, el grupo Mediaset apuesta de nuevo por este talent show en el que cerca de un centenar de jóvenes artistas de entre 5 y 15 años de edad tratarán de conquistar a los coaches para convertirse en la mejor voz infantil de nuestro país.

Antonio Orozco se estrena como 'coach' junto a los veteranos David Bisbal y Rosario

En un avance ofrecido la semana pasada, la cadena puso la miel en los labios de los seguidores de este espacio presentando a algunos de los niños que sorprenderán y emocionarán a la audiencia a partes iguales. Como los hermanos gemelos Antonio y Paco, que con tan solo siete años cantaron una versión de Te quiero, de José Luis Perales, que puso los pelos de punta a los tres miembros del jurado. Otro aspirante a la fama, Pedro, reivindicó en su presentación las canciones en español porque, para él, "se han acabado las canciones en inglés. Si no, no nos entendemos", manifestó causando la risa a Bisbal, Rosario y Orozco. Otra de las niñas que podrían convertirse en estrella de la canción lleva el rock en la sangre. De hecho, en su actuación se atreve con todo un clásico de Iron Maiden, The Trooper.

La Voz Kids, un formato de éxito mundial exportado a más de 30 países, se verá las caras esta noche con una de las grandes bazas del entretenimiento en su primera competidora, Antena 3. Tu cara no me suena todavía se estrena tras el éxito el viernes pasado de la final de la versión con famosos.