"Aquí más bien suele ganar el concursante más tranquilo"

Está celebrando 12 años en antena en su actual etapa. Es un formato veterano estadounidense que se estrenó en la parrilla de Antena 3 en su primer día de emisiones en 1990 y se reanudó en 2006. La ruleta de la suerte ha ido renovándose sin perder su esencia y Jorge Fernández (Alicante, 1972, y criado en el País Vasco) puede presumir de haber llevado el timón del concurso con buen tono. En estos especiales de cumpleaños pasarán por el programa Manel Fuentes, Jaime Cantizano o Iñaki López.

-La ruleta de la suerte tomó el horario de Los Simpson, subió en audiencia y ha contribuido a hacer líder al informativo de sobremesa de Antena 3...

-Cuando se produjo el cambio de horario estábamos expectantes porque la regla número uno del espectáculo es "si algo funciona, no lo toques". Emitimos con una hora de diferencia y el cambio ha sido para mejor porque hemos subido en 600.000 espectadores.

-Es el efecto mariposa desde Cataluña. En principio el cambio fue forzado al ampliarse Espejo público por la crisis catalana.

-Sí, fue un cambio por Puigdemont. Nos lo hubieran contado hace un año y no hubiéramos creído nada de todo lo que ha pasado.

-¿Cómo se consigue estar doce años en antena con un programa de mecánica tan sencilla?

-Por la pasión de todo el equipo. Ésto es como un tren que va por la misma vía del público: atraemos a gente joven, es un hábito diario, un compendio de cosas que gustan. Obliga a no relajarnos.

-¿Y cómo es su actitud personal hacia La ruleta?

-Me lo paso bien y creo que se nota. Eso es fundamental. Tengo una máxima, ya que tienes que ir a trabajar, pásalo lo mejor posible. Aquí no tengo ningún tipo de guión. Llegan los concursantes y no sé nada ni de los paneles ni de las temáticas que se van a tocar.

-Tras doce años tendrá una intuición especial con los concursantes.

-Los hay de todo tipo. Al verlos ya sospecho cómo van a ser. Está el nervioso que habla mucho y después se bloquea. Pero desde el primer segundo noto cómo son. Hablo con ellos diez minutos antes de empezar a grabar, para romper el hielo, con el público animado.

-¿Cómo es el ritmo de grabación?

-Solemos grabar tres programas los miércoles y tres los jueves. A veces, por las vacaciones, son nueve o quince a la semana. Todos llegamos de buen rollo pero a veces hay concursantes que se ven desbordados por el plató. Es fácil que se vea todo muy fácil desde casa.

-¿En su programa gana el más listo?

-Hemos tenido gente muy brillante con los paneles. Pero la suerte es un factor importante. En una hora no da tiempo a saber quién es más listo de cada trío. Suele más bien ganar el concursante que esté más tranquilo.

-¿Nota mucha diferencia si ve los primeros programas aunque la mecánica sea la misma?

-Hemos ido evolucionando en todos los aspectos. La banda no estuvo durante los primeros cinco años. Surgió de cantar las estrofas de los paneles. Y yo canto fatal. Ahora las canciones las preparamos antes con la banda y el público se involucra. En doce años sólo hemos cambiado una vez de azafata. Hemos tenido a Paloma y ahora a Laura y nunca hemos querido que fueran las típicas azafatas de escaparate.

-¿Un concursante puede ajustar la casilla que quiere con la ruleta? ¿pesa tanto como parece?

-Hay que tener fuerza y habilidad para que dé una vuelta completa. Lo de ajustar la casilla que quieres es difícil. Y es un riesgo porque puedes caer fácilmente en lo contrario que deseas.

-¿La ruleta le permitiría hacer otro programa?

-Sí, tengo acordado con la cadena poder hacer otros proyectos. Se puede compatibilizar y me encanta probar otros programas. Con la vida familiar La ruleta es una suerte para mí y me permite vivir donde quiero, en Bilbao.