La defenestración de Rose remueve los canales de EEUU

Cbs New se ha quedado sin uno de sus rostros de más credibilidad, Charlie Rose después de que varias mujeres denunciaran haber sufrido acoso sexual por su parte, en una espiral de demandas que no parece tener fin y que ha sensibilizado especialmente a la sociedad norteamericana. La CBS News justificaba su decisión al "comportamiento perturbador e intolerable" que tuvo el periodista (que también participa en la pública PBS) con algunas de las mujeres que trabajaron con él en su programa de entrevistas, tras confirmarse por testigos lo sucedido. La poderosa CBS ha querido marca distancias con el denunciado aunque reconozca su buena labor profesional. "No hay nada más importante que asegurar un entorno seguro y profesional de trabajo" ha defendido el canal sobre el despido. El programa de entrevistas de Rose llevaba en antena desde el año 1991 y se había convertido en uno de los emblemas de la cadena.

El periódico The Washington Post ha señalado que ocho mujeres acusaron a Rose de haberlas acosado sexualmente y de sufrir tocamientos. Las demandantes, entre los 21 y 37 años en el momento de los hechos, trabajaron en su programa entre finales de los 90 y 2001 y señalaron detalles escabrosos como que el periodista andaba desnudo en su presencia. Tres de las denunciantes han dado la cara con sus nombres. En respuesto Rose pidió sus "sinceras disculpas por su comportamiento inapropiado", del que se siente, dijo, "profundamente avergonzado", aunque cree que ha existido cierta exageración.

Las principales cadenas han asistido con cierta sorpresa a la decisión fulminante de la CBS y se teme que surjan más nombres en el estrellato periodístico que se sumen a Rose.