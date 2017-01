Conquístame, el nuevo dating show de Divinity, es el último ejemplo del auge de programas para buscar pareja en los últimos meses en la parrilla televisiva. No tiene relación con que se acerque San Valentín. El amor ha vendido siempre en televisión, pero en estos tiempos colvulsos mucho más. Al chismoso que todo espectador lleva dentro le encanta ser testigo de los primeros escarceos, de las primeras miradas picaronas y, por qué no, de la primera discusión y el primer desplante. De ahí la eclosión de First Dates en sus diferentes versiones, y también la vigencia de un Mujeres, hombres y viceversa que Telecinco ya ha exprimido hasta la saciedad. La excepción fue la pasada temporada el batacazo de El amor está en el aire, la revisión de Lo que necesitas es amor a través de Juan y Medio.

El desaparecido Jesús Puente y, más tarde, Isabel Gemio, ayudaron a numerosas parejas a reconciliarse, fortalecerse, conocerse o romper definitivamente en Lo que necesitas es amor (Antena3, 1993-99), un clásico de la televisión y uno de los pioneros a la hora de abrir los corazones de personas anónimas frente al objetivo de las cámaras.

Unos años antes, poco antes de imponerse el formato del siglo XXI, el reality, triunfaba Su media naranja (Telecinco, 1990-96), también con Jesús Puente. En cada entrega de este concurso tres parejas demostraban su nivel de conocimiento mutuo intuyendo las respuestas del otro a distintas preguntas sobre temas de lo más diverso.

El amor es uno de los grandes protagonistas de cualquier cadena y su búsqueda, probablemente, lo más divertido de mostrar. A fin de convertir el amor en ciego e incómodo fueron surgendo espacios como Vivan los novios (Telecinco, 1991-93), precursor del actual Casados a primera vista (Antena 3), en el que las parejas contraen matrimonio sin conocerse y luego, según la evolución de su relación, deciden si seguir juntos o no. Aquel Vivan los novios, presentado por Andoni Ferreño y Natalia Estrada, con sus biombos y taburetes, ya no dudaba en enseñar sin reparos también la otra cara del amor, con caras de sorpresa desagradable e incluso malestar que no podían disimularse.

Bertín Osbone, quien hoy triunfa con su programa de entrevistas, también probó suerte con este formato en Contacto con tacto (Antena 3, 1992-94). No le fue demasiado bien pese a que el presentador le puso su gracejo habitual -amén de las camisas de colores- en un programa nocturno en el que se ponía a prueba a tres chicos, que respondían a preguntas para ser los elegidos de dos chicas.

También hubo en su día los espacios de 'busco pareja' de la forma tradicional. Estoy por ti (Antena 3, 2005-6) y Tal para cual (2006), el último de ellos adaptación de Su media naranja y ambos conducidos por Anabel Alonso, podrían retomarse perfectamente hoy en día y probablemente cosecharían datos mucho mejores que entonces. De hecho, First Dates sigue casi el mismo camino que marcaron los anteriores, añadiendo en su caso un entorno original y moderno, como es el peculiar restaurante en el que ejerce de anfitrión cada noche en Cuatro Carlos Sobera con su equipo de camareros y asesores del amor particulares.

Granjero busca esposa podría compararse también en el tiempo con Contacto con tacto. En el caso del programa de Cuatro, cuya primera edición se estrenó en 2008, se suma el protagonismo de un sólo soltero perteneciente al entorno rural, al que se le buscan diferentes pretendientas para poder ver sus citas, el desarrollo de sus relaciones y, al final, la sorpresa de la elección de una única afortunada.

Conquístame, lo nuevo de Divinity, se centra en la búsqueda del amor por parte de Andi Dorfman, la soltera más codiciada de Atlanta. Un experto en redes sociales, un apuesto soltero de una localidad rural, un jugador de béisbol, un cantante de ópera y un atractivo caballero pugnan por hacerse un hueco en el corazón de la exitosa y bella Andi en el dating revelación de la última temporada en Estados Unidos.

Entretanto, en España desembarcan las últimas apuestas por el amor. De nuevo de mano de la celestina Luján Argüelles, quien también presentó en su momento ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, acaba de llegar a Cuatro Tú, yo y mi avatar, la última vuelta de tuerca a los dating shows con citas más originales a las que no acude físicamente el pretendiente sino su avatar, un replicante de la persona a través del cual tendrá que conquistar al protagonista. La ideas para encontrar el amor parecen no tener fin.