"Mi norma es hacer lo que me toque intentando ser la mejor"

Su fichaje por Cámbiame fue una sorpresa, y no sólo para ella. A Natalia Ferviú, Pelayo Díaz y Cristina Rodríguez, los coaches del programa de cambio de imagen del mediodía en Telecinco, les costó despedirse de Marta Torné, pero Carlota ha sabido encontrar su hueco con el paso del tiempo y en la actualidad se siente cada vez más a gusto.

-¿Qué balance hace de sus primeros programas?

Jamás esperé el 'boom' mediático que estoy viviendo. Una cosa es que te conozcan y otra este 'maremoto"

-Me siento mucho más cómoda, me voy soltando. Era un formato que seguía como espectadora y siento una gran responsabilidad. Me parece un programa mágico.

-Se habló mucho de la frialdad de los coaches al recibirle.

-El primer día de grabación fue difícil para todos. Los coaches echaban de menos a Marta y es lógico, son muy amigos. Así que sí, tuve un aterrizaje complicado pero fueron sólo los primeros minutos. Enseguida empezamos a trabajar y cada uno se puso en su sitio. Ahora ya me siento muy integrada. Y si alguien lo duda, le invito a que venga a vivirlo con nosotros al plató.

-Tiene un estilo muy diferente al de Marta Torné presentando.

-Absolutamente. Nunca se me ocurriría imitarla, es inimitable. Además, la valoro mucho profesionalmente, la conozco desde que tenía 26 años y la dirigí en 2004, cuando llegó a Madrid con Jordi González a TNT. Yo estoy intentando hacer mi Cámbiame. Podrá gustar o no, pero soy tal y como aparezco en pantalla. De hecho, ya se ha demostrado en Sálvame que tanto yo como mis compañeros no hacemos ningún papel.

-¿Esperaba que Mediaset le ofreciera conducir este programa?

-Al principio me quedé en shock, me pilló desprevenida porque era lo último que me podía imaginar. Dije: "¿Y Marta?" Y me explicaron que iba a apostar por su carrera de actriz y que Telecinco tenía otros proyectos para ella. No pude decir que no.

-En el último año usted ha experimentado un gran cambio físico. ¿Cómo consiguió bajar de peso?

-Yo tuve y sigo teniendo un problema con el peso, tengo que seguir luchando toda la vida contra esto. Pero todo el mundo tiene complejos, lo principal es pedir ayuda y creer en ti. Hay que saber asumirse, porque asumirse es quererse. Eso sí, las personas que quieran cambiar tienen que luchar por ello. Todos podemos, la fuerza está en uno mismo.

-Sálvame, Las Campos, Cámbiame… ¿Hay algún proyecto al que diría que no?

-Tengo una norma: ser profesional y hacer lo que me toque intentando ser la mejor. Me gusta tanto la televisión que me cuesta pensar en un formato que no haría nunca, pero puede que exista.

-¿Echa de menos el anonimato que tenía antes?

-Sí, aunque creo que me he adaptado bien. Llevo mucho tiempo trabajando con gente famosa, como Jorge Javier Vázquez, y sé lo que supone. Pero también es verdad que jamás esperé el boom mediático que estoy viviendo. Una cosa es que te conozcan y otra este maremoto.

-Su cambio no sólo ha sido físico, también ha renovado cimpletamente su look.

-Sí, ahora es mucho más atrevido. Estoy bien porque me ha llegado en un momento en que me siento muy a gusto conmigo misma. He cambiado de estilista, ahora me lleva Antonio Núñez, y me gusta mucho cómo estamos jugando.

-Ahora que están tan de moda los realities. ¿Se atrevería con el suyo propio?

-Mi vida gira en torno a mi hija y nunca la sacaría en televisión. Tengo una vida muy sencilla que creo que no interesaría a nadie.

-¿La seguiremos viendo en Sálvame?

-Sí. Aunque se haya incorporado ya Jorge, sigo haciéndome cargo de la edición de los viernes.

-¿Hay mal rollo realmente entre los colaboradores y Paz Padilla?

-Se están generando muchas leyendas. Todos tenemos días buenos y malos, filias y fobias. Somos muy transparentes, no ocultamos con quién nos llevamos bien y con quién no, pero eso no significa que no podamos trabajar juntos. Llevamos muchos años compartiendo cuatro horas diarias de directo, si no pudiéramos soportarnos, se notaría.

-¿Qué compañero de Sálvame cree que necesita un Cámbiame VIP?

-Me encantaría mandar a Kiko Hernández, que es mi debilidad, para que Pelayo (Díaz) lo dejara para un desfile de Dolce & Gabbana. Y a Natalia Ferviú le encantaría cambiar a Chelo García Cortés.