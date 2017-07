"Al principio no sabía nada de crónica social"

El 7 de julio de 1997 Anne Igartiburu pronunció por primera vez su hoy ya famoso "hola, corazones". Se ponía al frente de Corazón de... verano y reconoce que en ese momento no sabía "nada" de crónica social. "Yo venía de hacer un programa de cultura en La 2, El imperdible, y de crónica social no sabía nada. No me imaginaba que iba a durar tanto", dice la presentadora vasca, que reconoce que ha hecho un máster sobre la materia durante los años que lleva al frente del programa, ya que "estamos muy en el día a día". Para Igartiburu es una gran satisfacción estar al frente del programa "más visto de la cadena" y ser la cara visible de un equipo eminentemente femenino, de más de treinta personas y dirigido por Carmina Jaro. "Nos gusta lo que hacemos y nos lo pasamos muy bien", asegura la presentadora, para quien estas dos décadas "han pasado muy rápido, pero también han pasado muchas cosas". "Es la mitad de mi vida", resume sobre su experiencia en un programa que "se ha convertido en todo un referente". La clave del éxito de audiencia y longevidad del programa, del que sólo se apartó unos años para presentar el programa +Gente es que "no hemos cambiado la forma de abordar la crónica social", aunque hayan evolucionado "el modo de contar las cosas", se hayan incorporado las redes sociales como fuente y se haya ampliado "la paleta de sus personajes". "Contamos la historia contrastada con los personajes, aunque eso nos lleve a posponer la emisión de una noticia", con lo que se han ganado el respeto de los protagonistas de la crónica rosa. Fiel a su estilo, Igartiburu no critica que haya en televisión "otra forma de comunicar la crónica social, al final el espectador tiene la decisión en el mando".

Durante veinte años han dado buenas noticias como "las nominaciones de los Oscar en directo de directores españoles, bodas reales, la proclamación de Felipe VI como Rey de España" y malas como el fallecimiento de Rocío Jurado, recuerda quien dice que le gustaría "anunciar siempre cosas bonitas en el programa". "Me gustan mucho los nacimientos, y me encantaría hablar de la boda de Isabel Preysler o de Antonio Banderas, de algún Oscar más para el cine español o de un Nobel de Literatura o Ciencia para España", comenta. Tras más de cuatro mil programas "de entretenimiento, rigor e información" cree que Corazón "ha hecho historia" porque "no hay programas de tanta audiencia", por lo que agradece al espectador que esté ahí, confíe en los contenidos y le pide que les siga acompañando en el futuro, quién sabe si otras dos décadas más. No se queja de los medios con los que cuenta, aunque reconoce que le gustaría tener más "para poder viajar y entrevistar a más gente" y, en cuanto al "cambio importante" que afronta TVE, ante "las nuevas eras que vienen", asegura que "nos adaptaremos muy bien, como siempre". Recuerda que en su "casa" desde hace 22 años, TVE, no sólo ha tenido la oportunidad de hacer Corazón, sino también de "cambiar de registro" con programas en horario de máxima audiencia, "en directo y con público" como Mira quién baila, Inocente Inocente, galas especiales y, por supuesto, las campanadas de Nochevieja. "Llevo doce años dando las campanadas, la única que lo ha hecho. Me encanta el directo y más directo que eso no hay", destaca la presentadora.