Una gala con problemas técnicos y la polémica empañan 'Objetivo Eurovisión'

Manel Navarro, el nuevo representante español en el Festival de Eurovisión 2017, se proclamó vencedor el sábado en una gala final con numerosos problemas técnicos y con corte de mangas a los espectadores incluido por parte del artista al ser abucheado por el público. El joven músico catalán de 20 años obtuvo la victoria con su temaDo it for your lover, una canción pop que se escuchó mal, por lo que su elección fue acogida con desagrado por el público. "Estoy muy emocionado y contento por representar a España en Eurovisión", declaró al finalizar Objetivo Eurovisión, una gala retransmitida por La 1 de TVE en directo y en la que actuaron los seis artistas finalistas.

Tras empatar con 58 puntos con Mirela y su canción Contigo, Navarro consiguió el voto del jurado, que materializó el desempate. En tercer lugar quedó Leklein con 52 puntos, seguido de Maika (41), Mario Jefferson (40) y Paula Rojo (39). En concreto fue Virginia Díaz, miembro del jurado con Javier Cárdenas y Xavi Martínez, quien inclinó la balanza hacia Navarro.

Manel Navarro (20 años, Sabadell) representará a España en el certamen europeo con Do it for your lover, un tema del que es coautor con Antonio Rayo Rayito. Manel, que compone en inglés y canta de forma acústica o electrónica con su guitarra, se dio a conocer en las redes sociales. Hace tres años destacó con su cover acústica de Hold on, we're going home, de Drake, y consiguió la grabación de su primer tema, Brand new day. Tras el single Candle con Sony Music, ha publicado Do it for your lover.