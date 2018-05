Una segunda semifinal eurovisiva de trámite

La 2 emite a las nueve de esta noche la segunda semifinal de Eurovisión desde el Altice Arena lisboeta. En la sesión del martes entre los diez finalistas se clasificaron todos los previstos, incluidas la gran favorita en estos momentos, la chipriota Eleni Foureira (Fuego), y la israelí Netta (Toy). Hoy abre la gala el noruego Alexander Rybak, ganador ya en 2009, con That's How You Write A Song, llamada a disputar el título de 2018 a las dos principales clasificadas en esta semana. Del grupo Big Five, los clasificados directamente para el sábado, Francia estará en cabeza con un canto a la emigración, Mercy, a cargo de la pareja Madame Monseuir.

Para la semifinal de hoy además del noruego habrá que estar atentos al número 15, Suecia, con Benjamin Ingrosso, Dance you off, sin alcanzar la expectación de algunos de sus paisanos recientes; y cierra Ucrania, con Mélovin, Under the Laddeer, llamada a formar parte del pelotón. La exótica Australia no ha calado como en otras presencias, y es la novena hoy con Jessica Mauboy y We got love, que se clasificará entre las diez de esta noche por el discreto nivel de los participantes. Se presenta una semifinal floja que tiene este orden de intervención: 1 Noruega, 2 Rumanía, 3 Serbia, 4 San Marino, 5 Dinamarca, 6 Rusia, 7 Moldavia, 8 Países Bajos, 9 Australia, 10 Georgia, 11 Polonia, 12 Malta, 13 Hungría, 14 Letonia, 15 Suecia, 16 Montenegro, 17 Eslovenia y 18 Ucrania.

Los diez clasificados este martes fueron Albania, Austria, Bulgaria, Chipre, Chequia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Israel y Lituania.

Los comentarios en TVE corren a cargo de Tony Martínez y Julia Varela, y que dedican a José María Íñigo esta edición. Antes, a las ocho de la tarde, nueva ración de Cachitos con Eurofestín, con los mejores temas de la historia eurovisiva.