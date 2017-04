La serie 'El cuento de la criada' llega hoy a HBO

En el Berlín de 1984, con su Telón de Acero y su Muro aún bien formados, escribir una distopía apocalíptica sobre Estados Unidos se antojaba una tarea titánica. El reto no asustó a la canadiense Margaret Atwood, que se embarcó en la misión de crear una de las obras más importantes de una carrera premiada con el Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2008. La tituló El cuento de la criada (Santillana). Ahora, más de veinte años después, HBO ha decidido darle vida a sus páginas y las ha convertido en una de sus series estrella de la primavera. Los primeros tres episodios estan disponibles desde hoy mismo en la plataforma española.

Los responsables de la cadena propiedad de Time Warner han puesto al frente del proyecto a Bruce Miller, que ha hecho las veces de creador, guionista y productor ejecutivo tras su paso por Los 100, mientras que Warren Littlefield actuará como productor ejecutivo, una tarea que ya realizó en Fargo.

Está basada en el libro de Margaret Atwood, premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2008

La acción transcurre en territorio estadounidense, después de que un golpe de estado haya acabado con la democracia liberal tradicional norteamericana. Las élites han instalado la República de Gilead, gobernada por unos pocos que han organizado la sociedad en su beneficio, tras un apocalipsis provocado por desastres naturales consecuencia de la alta contaminación. Precisamente esos altísimos niveles de polución han provocado que la natalidad se desplome (algo que ya está pasando en China en la realidad), debido a que muchos ciudadanos han quedado estériles por los efectos de respirar un aire muy contaminado. Por eso las autoridades de Gilead han decidido que todas las mujeres fértiles sean educadas y repartidas a las personalidades del régimen con fines reproductivos, sin que tenga libertad, voz, opinión ni siquiera opción.

HBO ha llenado El cuento de la criada (The handmaid's tale), de nombres populares para dotar de aún más peso a la producción. La protagonista es Elisabeth Moss, que ya interpretó a Peggy en la alabada Mad Men, en el papel de Offred, una Criada que no se resigna a su papel de vientre andante. Offred está en manos de un Comandante, al que da vida Joseph Fiennes (FlashForward), y de su estricta esposa, Yvonne Strahovski (Dexter). La gran represora de las Criadas es la Tía Lidya, un personaje interpretado magistralmente por Ann Dowd, acostumbrada a estas lides pues fue una de las estrellas de las dos primeras temporadas de The Leftovers, creando una Patti Levin que impresionó a la crítica.

La serie, al igual que el libro en la que se basa, toca dos temas que levantan mucha polémica: el feminismo y la religión. Reducir a las mujeres a un objeto que es propiedad estatal y se usa con fines reproductivos, asignándolas a un hombre que pasa a ser su dueño, provocó que la autora tuviera que dar más de una explicación. HBO estrena hoy los tres primeros episodios de forma simultánea a Estados Unidos, y los próximos miércoles llegarán nuevas entregas.