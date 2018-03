"Aquel vídeo mío era una carta de presentación"

La 1 estrena este viernes un programa de humor producido por Secuoya basado en pruebas de habilidad, de creatividad o de lógica donde son sometidos a su ingenio seis cómicos junto a estrellas invitadas. En Dicho y hecho Anabel Alonso es La Jefa y José Corbacho, El Ayudante, encargados de proponer los retos y de puntuar a los participantes. La selección la forman Pablo Carbonell, David Fernández, Secun de la Rosa, Elena Furiase, Goizalde Núñez (Lourditas en Los Serrano) y la imitadora cordobesa Leonor Lavado. Entre las apariciones especiales previstas a lo largo de estas semanas se encuentran Santiago Segura, Mario Vaquerizo o Bibiana Fernández. Lavado (Puente Genil, 1987) surgió de youtube y tuvo su primera oportunidad en Los viernes al show, en Antena 3.

-Un día usted se convierte en fenómeno viral con el vídeo de sus imitaciones ¿de verdad calculaba lo que iba a pasar?

-Eso pasó hace tres años de manera un poco imprevista. Yo quería trabajar en Madrid y competir con el resto de actores. Aquel vídeo mío lo hice tan sólo como una carta de presentación, para cuando acudiera a las entrevistas. Pero todo se adelantó...

-¿A quién le debe que aquello se fuera de las manos?

-Se lo tengo que agradecer a Santiago Segura. Lo enlazó con un tuit en el que decía: "Leonor Lavado, por fin una competidora femenina para Carlos Latre". Tuvo mucha repercusión y se puso en contacto conmigo Eva Hache.

-Fue más bien hace poco. Usted hizo las primeras Susanna Griso o Gloria Serra que no eran una parodia masculina.

-No había imitadoras en España. Me animé y al final todo eso tiene cierto significado feminista. Eva Hache, Griso, Serra o Mercedes Milá fueron dibujadas por primera vez desde una mujer, en lugar de la parodia de un hombre.

-¿Cómo son las pruebas de este Dicho y hecho que veremos los viernes desde esta semana?

-Este programa de Secuoya es un regalo. Vimos varios vídeos del formato de Inglaterra y es muy divertido. Sobre las pruebas que tenemos que hacer no tenemos ni idea. Se crea un misterio, una ilusión desde dentro. Estamos tan desorientados que eso lo notará el espectador.

-¿Cómo son de desconcertantes las propuestas de La Jefa? -De desconcierto total. Son pruebas físicas y otras de enigmas. No podemos hablar ni siquiera entre nosotros seis, los concursantes. Todo lo que sucede es fresco, lo que surja no está nada preparado. Lo hacemos por primera vez. Si nos da la risa, nos reiremos. Si no nos gusta la orden, se nos notará en la cara. No hay nada previsto.

-Desvele la cortina un poco...

-En Dicho y hecho voy a atreverme con todo lo que no me dejaban hacer de chica. Yo era de las que me manchaba, que era bruta. Y aquí he podido tener vía libre para la creatividad y hacer el ganso.

-¿Es un todos contra todos?

-Todas las galas consisten en ganar puntos y competimos entre nosotros seis. Se crean rencillas y te das cuenta de que tienes agudizar mucho el ingenio para estar a la altura de todos ellos.

-¿Quién será el rival a batir?

-Hay un nivel tremendo en chispa, en inteligencia. Hay mucha energía entre todos y el público se va a divertir de lo lindo.