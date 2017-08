Una estudiante de doctorado de la ETS de Ingeniería recibe una beca del National Center of Atmospheric Research

El título del proyecto por el que se ha concedido la beca es “Probabilistic Aircraft Conflict Detection and Resolution in the TMA considering Ensemble Weather Forecasts”. La investigación se llevará a cabo en el Research Applications Laboratory (RAL) del NCAR, y estará coordinada por el Doctor Matthias Steiner.

El proyecto de investigación tratará los efectos de la incertidumbre en el viento sobre el problema de detección y resolución de conflictos entre aeronaves en el área terminal de maniobras de un aeropuerto. Se desarrollará una metodología que permita la integración de la incertidumbre en el viento en herramientas que sirvan de apoyo a controladores, aerolíneas y proveedores de servicios de navegación aérea.

La beca Halaby Fellowship es otorgada anualmente por el NCAR a un único candidato, compitiendo por ella aspirantes de todo el mundo. Consite en una estancia de tres meses en el programa NCAR´s Aviation Weather Research Program en Boulder, Colorado (EE.UU) y su principal objetivo es formar a la siguiente generación de investigadores y profesionales del mundo de la meteorología para la aviación, promoviendo la integración de información meteorológica en la Gestión del Tráfico Aéreo.

Eulalia es Máster en Ingeniería Aeronáutica y realiza su doctorado en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de Fluidos, bajo la dirección de los profesores de la ETSI, Alfonso Valenzuela y Damián Rivas.