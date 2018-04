El diseño digital español repasa sus conceptos y opciones de futuro en In2DigitalDesign 2018

El diseño nos rodea. Desde el mismo momento en el que abrimos los ojos cada mañana. Lo podemos encontrar en los muebles, nuestra ropa, incluso en los productos que guardamos dentro de la nevera. Y es que, en los tiempos actuales, en plena revolución digital, el diseño cobra una importancia aún mayor en las herramientas que usamos para comunicarnos, en el mundo de los negocios, en el ocio electrónico. El mercado cada vez demanda más profesionales especializados en diseño, capaces de trabajar en campos tan diversos como el cine, la creación de videojuegos y páginas web, apps para dispositivos móviles, publicidad o aplicaciones para Realidad Virtual.

In2DigitalDesign 2018, diseñadores digitales de presente y futuroPara responder a esta demanda, se están sucediendo por el país estudios y grados en diseño digital en el que se puede aprenden a convertir una vocación artística en una profesión de futuro, utilizando las últimas tecnologías y herramientas del mercado de la mano de profesionales de la industria del diseño. La necesidad de grandes profesionales en el campo del Diseño Digital quedó patente el pasado 15 de marzo con la celebración de In2DigitalDesign 2018, un evento que reunió a los mejores profesionales del diseño durante una inolvidable jornada en el Google Campus Madrid. El evento, organizado por la Fundación U-tad y subvencionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, albergó charlas y mesas redondas en las que se debatió sobre el papel del creativo digital en la cultura, la publicidad, la banca, o los medios de comunicación.Profesionales de empresas como Accenture Interactive, BBVA o Isobar compartieron con los asistentes su experiencia en el campo del diseño, dejando patente el gran potencial que ofrece España en este campo.

Uno de los ponentes de In2DigitalDesign 2018, Álex Herrera, Innovation & Creative Lead de Accenture Interactive, fue tajante respecto a la relación del diseñador con las nuevas tecnologías: "El nuevo diseñador no tiene que ser parte el eslabón de la cadena, tiene que ser parte del motor que mueve esa cadena. Tiene que salir de su área de confort. Tiene que aprender nuevas disciplinas". Una necesidad que está muy presente en el Grado en Diseño Digital, tal y como recalca Irene Lee, que actualmente cursa 4º en la universidad madrileña: "Esta universidad mezcla el arte tradicional con las nuevas tecnologías, y durante estos cuatros años he estado descubriendo muchísimas posibilidades". Unas posibilidades que se traducen en un amplio abanico de salidas profesionales, como nos comenta Irene: "Diseño Digital es una carrera muy amplia. Yo comencé pensando en meterme en el tema de ilustración, pero gracias a las asignaturas que hemos dado, como modelado 3D, programación y demás, he descubierto otros campos que me gustan más. Desde aquí te puedes dedicar a cualquier cosa, sin tener que limitarte sólo a una".

La importancia del diseño

El diseño es importante y constantemente nos rodea, algo que nos explica Vanessa Ruiz, Coordinadora del Grado en Diseño Digital en In2digital: "Somos conscientes de la revolución digital, de nuestros hábitos de consumo, de nuestra manera de vivir. Y también lo son las empresas, la necesidad de posicionarse en un mundo tan competitivo como Internet, con tantas posibilidades de negocio… el diseño es una pieza clave. ¿A qué se debe el éxito de Instagram, de Wallapop? La respuesta está en el diseño".

El método empleado por esta universidad española, permite trabajar junto a los alumnos de otras áreas de formación para aprender en equipo y dar el salto a un mercado laboral que ofrece un 95% de empleabilidad, en un grado que incluye, además, 500 acuerdos de prácticas y empleo con las empresas tecnológicas y digitales más punteras de nuestro país. Irene también destaca el trabajo en equipo con alumnos de otros grados: "Creo que una de las cosas más importantes es que han unido a todos los Grados. Ahora mismo estoy desarrollando dos proyectos, un videojuego y una aplicación, y estoy en contacto continuo con gente de animación, programación e ingeniería. De cara a mis prácticas, por ejemplo, a ellos les ha sorprendido que supiera tratar con otros temas que no eran solamente el diseño, por lo que realmente es muy interesante y te aporta bastante trabajar con otras personas que no pertenecen a tu campo".No podemos obviar que España siempre ha sido un referente en el campo del diseño, pero es crucial no dormirse en los laureles. El mundo está cambiando y una buena formación, parece ser la mejor garantía para transformar la vocación artística en una profesión de futuro.