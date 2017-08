Pujar por los objetos más estrafalarios

Hoy se cumplen cuarenta años de la muerte de Elvis Presley y Ebay, web online destinada a la venta de productos, le rinde homenaje poniendo a la venta su piano de cola más legendario. Lo expertos han valorado este instrumento de color blanco entre dos y cinco millones de dólares. Por el piano se podrá pujar durante cuatro días y parte de los beneficios obtenidos de la subasta irán a parar a la Fundación Auditiva Starkey, que se dedica a proporcionar aparatos auditivos a quienes los necesitan.

Este no es el primer objeto del rey del rock que se subasta. Desde su fallecimiento sus seguidores han pujado por conseguir trajes, joyas, guitarras, un avión privado e incluso una pistola que llevaba su nombre. Una de las mujeres de la que más objetos se han subastado es Lady Di. Algunos de sus vestidos han recaudado más de cien mil euros, hacerse con parte de su colección de cartas privadas costó casi cuatro mil euros y alguien pagó ochocientos euros por un trozo de su tarta nupcial. No es el único alimento relacionado con Diana de Gales que ha recaudado dinero. Trescientos cincuenta euros alcanzó un trozo de tostada que el príncipe Carlos dejó en una bandeja el día de su boda con la madre de sus hijos. Pero este no es el trozo de pan mordido más caro de la historia. Una fan llegó a pagar bastante más por los restos del desayuno del cantante Justin Timberlake.

Las cifras que son capaces de pagar algunos por objetos que han pertenecido a sus ídolos son inimaginables, sobre todo cuando se trata de pertenencias sin ninguna utilidad. Entre ellas destacan algunas de John Lennon. Un inodoro del cantante se vendió por quince mil euros. Pero si ha habido una venta surrealista esa es la de uno de sus dientes. Un dentista lo adquirió por treinta mil dólares y hace cuatro años el comprador fue noticia porque se le ocurrió la disparatada idea de querer clonar a su ídolo a partir de ese diente. Otra de las mujeres que más dinero ha recaudado con sus pertenencias y sigue haciéndolo aunque ya no esté es Marilyn Monroe. Una de las últimas subastas relacionadas con la actriz ha sido por un mechón de pelo que guardó una de sus peluqueras antes de su fallecimiento cuyo precio de salida fue ocho mil dólares. No es de la única celebritie que se ha puesto a la venta un trozo de su cabello.

Hay compradores que han desembolsado seis mil dólares por un mechón de Mick Jagger, cien mil por uno de Che Guevara y cuarenta mil por uno de Justin Bieber. A sus 23 años el cantante ya tiene una amplia lista de objetos subastados con los que ha recaudado miles de dólares. Entre ellos unas zapatillas que lanzó durante un concierto, una lámpara, una funda de almohada utilizada por la estrella por la que sus fans se volvieron locas e incluso una de sus uñas por la que el comprador pagó diez mil dólares.

Otra de las acciones que recauda más dinero es la posibilidad de cenar con las estrellas de Hollywood. Los protagonistas de Titanic Leonardo DiCaprio y Kate Winslet han anunciado que próximamente sacarán a subasta una cena con ellos para recaudar dinero para una ONG, algo que ya hizo Brad Pitt hace unos años. Esta es una práctica que algunos de los restaurantes más prestigiosos ponen en marcha para obras benéficas. Quizá si algunos de los personajes de los que se han subastado objetos se enterasen de que se han puesto a la venta no estarían de acuerdo. Fue lo que le ocurrió hace unas semanas a Madonna. La cantante consiguió parar una subasta por objetos personales denunciando que su asesora artística los había sacado a la venta sin su consentimiento.