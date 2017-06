"Hay que contar lo que pasó sin renunciar a la autocrítica"

Además de haber sido el moderador del primer debate electoral de la historia de la televisión en España, el de Felipe González y José María Aznar en 1993, Manuel Campo Vidal ha sido testigo a lo largo de todos estos años del devenir político de la democracia en España. El presidente de la Academia de TV era uno de esos nombres acreditados para narrar los 40 años de Historia desde las primeras elecciones generales. Pero a su narración se le añaden además 60 voces de primera fila, desde todos los presidentes a padres de la Constitución, ex ministros fundamentales como Rodolfo Martín Villa o José Borrell hasta figuras recientes como Susana Díaz, Artur Mas o Pablo Iglesias. Canal Historia estrena mañana (22.00) el primer doble episodio de 40 años de democracia, un recorrido en seis entregas desde la muerte de Franco hasta las pasadas elecciones.

-Usted siempre ha defendido el papel que tuvo la TV para ayudar a la democracia al principio.

-La TV fue decisiva y ahora tiene que ser importante para difundir qué ha pasado en estos 40 años. La serie se estrena en Canal Historia pero después pasará a la televisión en abierto y también a dvd, para que llegue a los colegios. Esta es una obra que debía hacerse. Se ha hecho con el apoyo de mucha gente y de muchos periódicos que nos han ayudado con sus archivos.

-Recordar la Transición parece ahora incluso urgente ya que los jóvenes han dejado de valorar el esfuerzo que supuso aquel paso.

-Hay una corriente en España de quitarle importancia a la construcción de la democracia. Los elementos que en su momento quisieron desgastar a la joven democracia son parecidos a los que ahora la atacan. Es necesario, por ejemplo, comparar la situación de la mujer 40 años atrás para comprender cómo hemos evolucionado.

-La Transición tuvo mucho de responsabilidad colectiva.

-La democracia frente a la dictadura o frente a las dictaduras populistas es tan poderosa que en nuestro caso hay que contar lo que pasó, sin renunciar a una dosis de autocrítica. Los ex presidentes ejercen todos la autocrítica de su labor.

-Usted avanza que en esta serie documental hay "mucha Historia y también mucha emoción".

-Porque hemos llevado a los protagonistas a los mismos lugares donde han vivido esa Historia. A los despachos donde tomaron las decisiones, para que así los recuerdos sean intensos. A los padres de la Constitución que están vivos, Herrero de Miñón, Roca y Pérez-Llorca, los hemos llevado a la cúpula del hemiciclo del Congreso, donde nunca antes se había grabado.

-¿Un momento histórico en especial, que fuera más sutil?

-El momento en que se escuchó tanto a Manuel Fraga como a Dolores Ibárruri decir "sí" a la Constitución en el Congreso.

-Y, al margen del 23F ¿en qué otro momento vio peligrar todo lo construido?

-Con el terrorismo. De mi experiencia, en TVE vivimos de forma muy dramática en 1983 el secuestro por ETA del capitán de Farmacia Martín Barrios. Los captores nos chantajearon diciendo que si leíamos su comunicado liberaban al militar. Fueron días horribles de discusiones. Propusimos adelantar un resumen a cambio de la liberación y después leerlo entero, pero para entonces ya lo habían asesinado. Tuvimos miles de llamadas de presión.

-¿Convivir con el terrorismo era lo peor?

-Recuerdo a los montadores llorando o blasfemando cuando nos llegaban imágenes de los atentados. Eran experiencias muy duras.

-Lograr la democracia no fue realmente tan asequible.

-A veces se resume de manera precipitada. Por eso queremos contar nuestra Historia reciente con más detenimiento.

-¿Han accedido todos los protagonistas que usted quería contar para la serie?

-Han accedido casi todos y destacaría el caudal de confianza para permitirnos hacer nuestro trabajo. No hay nadie que nos impusiera nada, ni que nos pidiera el derecho a réplica. Algunos familiares de fallecidos no han querido robarles protagonismo y no aparecen. Sólo Julio Anguita rechazó la invitación porque, como dijo, necesitaría hora y media para explicarse.