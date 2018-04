Mantones de flamenca, cómo llevarlos

El mantón tiene un protagonismo especial, tiene ese aire de tradición que lo convierte en el complemento flamenco por antonomasia. Lucir un traje de flamenca con un mantoncillo difiere mucho de no hacerlo, no es mejor ni peor, simplemente no es igual. Hay trajes que hablan por sí solos, de eso está claro, y con los mantones, pasa lo mismo.

Hay múltiples propuestas para esta temporada en cuanto a mantones se refiere. Los diseñadores que han expuesto sus colecciones en las diferentes pasarelas de moda flamenca, han aportado ingenio y originalidad a la hora de llevarlo, y muchos han hecho gala de ese acervo artesano que nos transporta a los carteles de fiestas de primavera y ferias del siglo pasado, como los mantones de manila, con esa seda bordada que aunque tengan origen en Asia, ya es pura estética de nuestra tierra. Veamos algunas de las numerosas opciones o posiciones para los mantoncillos de flamenca:

Cruzados, por los hombros o por la cintura

El pico, delante

Monocromo, con el mismo estampado que el traje

Más de uno

Estilo "chulapa" y "torero", sin broche

En "V" abierta

En "V" cerrada

Estas sugerencias son algunas en un mar de opciones, lo importante al fin y al cabo es ir en función de tu propio gusto, no sentir que vas disfrazada, sino acorde a tu estilo. Los mantones, al igual que los volantes, dotan de movimiento al traje de flamenca, sus flecos dan ese aire tan característico que enamora. Lo difícil ahora es decidir cómo llevarlos, o si nos decantamos por ponérnoslo “a lo tradicional” o innovar y crear formas nuevas...¡lo dejamos en vuestras manos!