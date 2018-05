Seleccionamos las tendencias para el Camino del Rocío

Nuestros diseñadores nos dejaron en Simof y en We Love Flamenco no solo vestidos para ir perfecta en una tarde de feria, también pensaron en el camino, plasmando en sus colecciones las últimas tendencias en batas y vestidos ligeros.

Las botonaduras y los cinturones han sido los protagonistas de muchos diseños, dotando de modernidad y feminidad a unos looks romeros muy favorecedores.

Si no eres fan de los bolsos cruzados o de bandolera, te damos la solución. Esta temporada hemos visto riñoneras al estilo más rociero, un complemento perfecto para esos días en los que quieres la máxima comodidad.

A esto se ha unido la manga corta o media que prevalece ante la larga en las propuestas para romería, lo que ha de agradecerse. Las probabilidades de que haga calor son muy altas, debemos huir de pomposidad y un exceso de tela que pueda resultar molesto.

La mayoría de las firmas apuestan por los trajes enterizos, realizados en tejidos con caída, aunque no dejan de ser siempre una opción, defendemos la versatilidad de los conjuntos de dos piezas. Éstos nos dan diferentes alternativas a la hora de cambiar una de las partes o elegir cualquier tipo de camisa para la parte de arriba. Si te gusta combinar no te lo pienses.

Una parte fundamental a la hora de vestirse de flamenca puede ser la elección de los pendientes, aunque este año los maxipendientes se ha ganado un hueco importante en los estilismos de flamenca, muchas optan por algo más sencillo. Las perlas o las argollas son una buena elección, complementarán tu look y no tendrás que preocuparte por el peso, o por perderlos, algo no muy fuera de lo común.

En definitiva, son días en los que lo principal es ir cómoda, hecho que no está reñido con estar guapa y en tu estilo. Se puede jugar con los accesorios y las telas, y por supuesto elegir las mismas que para feria, eso sí, modificando las enaguas y el volumen si no quieres que un exceso en estos elementos te impida andar con soltura.