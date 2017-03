Díaz saca pecho de la gestión socialista de Andalucía en el acto del PSOE por el 28-F

El pasado martes Susana Díaz celebró el Día de Andalucía en el Parlamento y en el Teatro de la Maestranza. Lo hizo como presidenta de la Junta. Hoy volverá a celebrarlo, aunque lo hará en calidad de secretaria general del PSOE andaluz. Como en los últimos 23 años, la jefatura del Gobierno autonómico y el liderazgo de los socialistas en la región son una misma persona, por lo que el acto que el PSOE ha organizado hoy en un hotel de Sevilla será una reivindicación de la gestión socialista de Andalucía.

"Andalucía, nuestro orgullo" es el lema escogido para la conmemoración, a la que asistirán militantes desplazados en autobuses desde todas las provincias andaluzas. Según informaron a Efe fuentes del partido, durante el acto intervendrán representantes de los ámbitos educativo, sanitario y del sector de la atención a la dependencia, que ofrecerán sus testimonios sobre la actividad relacionada con los tres pilares del Estado del bienestar. También expondrán sus vivencias personas relacionadas con los sectores de la innovación y el emprendimiento, unos testimonios que pretenden simbolizar el "esfuerzo" de los andaluces y su contribución a la evolución socioeconómica de la comunidad.

La conmemoración se centrará en la defensa de los pilares del Estado de bienestar

Díaz cerrará este acto con una intervención que se centrará en Andalucía, según distintas fuentes consultadas por Efe, por lo que no se espera tampoco mañana el "anuncio" de su candidatura a las primarias del PSOE. "Ya habrá momento de hablar de quién, no tengan duda de que hablaré", dijo en Valencia en otro acto por el 28-F en el que estuvo acompañada por su homólogo valenciano, Ximo Puig, al ser preguntada por las primarias, una cuestión recurrente de la que, de momento, no quiere hablar

Con motivo del Día de Andalucía, el PSOE organiza todos los años un acto central, que en el 2016 tuvo lugar en el sevillano Casino de la Exposición, un espacio simbólico que acogió en 1980 el recuento de los votos tras el referéndum autonómico. A ese acto conmemorativo del Día de Andalucía no asistieron los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, como tampoco se espera que acudan este año, aunque se trata de un acto abierto a la militancia en el que no se han cursado invitaciones personales.