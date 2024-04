El fabricante de la recogida neumática de basura en Sevilla defiende que el sistema funciona

La empresa Envac Ibérica, que fabricó e instaló la recogida neumática de basura en Sevilla, cuyo mantenimiento lo lleva la sociedad municipal Lipasam, ha mostrado su sorpresa por la decisión del gobierno municipal de José Luis Sanz de cerrar el sistema que se implantó en las barriadas de Pino Montano y San Diego (sólo seguirá funcionando el de patios interiores en las viviendas de Pino Montano II).

En una entrevista con este periódico, el fabricante defiende que el sistema funciona, que su cierre responde a una decisión política y que va a tratar de evitarlo ofreciendo como alternativas una auditoría técnica sin coste para corroborar el estado de las instalaciones, así como operar el mantenimiento de la instalación por la mitad del coste que cita el Ayuntamiento.

El director de Envac Ibérica en España, Roberto Rello, asegura que le "choca" la decisión de Lipasam de cerrar las instalaciones porque en la actualidad tanto las centrales como las tuberías funcionan a pleno rendimiento tras las reparaciones efectuadas en los últimos años, según los datos que han recabado de los operadores que han trabajado en Sevilla.

"Las centrales de recogida neumática de Sevilla siguen funcionando al 100% y si se cierran no es por una razón técnica, porque se haya producido un colapso de la instalación por falta de mantenimiento. Las razones de la decisión del cierre nos chocan bastante tras una inversión tan grande. En Sevilla nos sorprende que la inversión ya está hecha, la instalación está funcionando y, cuando queda recoger las ventajas, es cuando deciden cerrar", lamenta el directivo de Envac.

La empresa afirma que habría entendido la decisión del cierre hace tres años (en el mandato socialista anterior), antes de las fuertes inversiones que se hicieron para reparar las tuberías, pero no ahora. "Sevilla ya hizo hace años la inversión más fuerte para reparar la tubería y el sistema. Nos sorprende el cierre ahora que la instalación ya está reparada y puede durar otros 20 años más".

Sobre el estado de la red de tuberías de acero, el fabricante sostiene que su reparación interior por desgaste cada cierto tiempo forma parte del mantenimiento anual normal. En Sevilla, dice Rello, "nunca se ha dado un problema tan grande con las tuberías como en Palma, y defiende que "las tuberías están reparadas, si no al 100%, sí al 90%".

A la pregunta de si teme una denuncia judicial del Ayuntamiento de Sevilla, como la que prosperó en su día en Palma de Mallorca, el fabricante no cree que esto vaya a suceder. "Esperemos que no porque la instalación de Sevilla está funcionando al 100% a día de hoy. El caso es completamente diferente al de Palma. En Sevilla es una decisión más política, y no tiene una base técnica. De hecho, el Ayuntamiento ha considerado que el sistema está ya amortizado".

Admite que la instalación de Sevilla tuvo una implantación "costosa" por las grandes dimensiones que tiene, con 7 a 8 kilómetros de distancia, pero opina que luego el mantenimiento de este sistema es menos costoso por el ahorro en personal, ya que para atender a 7.000 a 8.000 viviendas requiere dos operarios.

Con los años las instalaciones requieren inversiones en mantenimiento y mejoras que con la durabilidad del sistema se vienen amortizando, destaca Rello.

20 ciudades siguen apostando por el sistema

El fabricante dice que, en los municipios españoles donde sigue funcionando la recogida neumática, es Envac el que lleva el mantenimiento directamente. "En Sevilla somos conscientes del sistema que ejecutamos y de que no lo estábamos manteniendo nosotros. Sabemos que donde lo estamos manteniendo nosotros los sistemas están durando. Tenemos 20 ciudades donde siguen apostando por el sistema y continúan haciendo extensiones y nuevas instalaciones".

Esas 20 ciudades son Madrid, Zaragoza, Barcelona, Cartagena, León, San Sebastián, Santander, Vitoria, Pamplona, Majadahonda, Reus, Sabadell, Alcobendas, Aranjuez, Barakaldo, Barberá, Galdakano, Llodio, Torrent y Salvatierra. Ver infografía adjunta.

Piden una reunión con la delegada Evelia Rincón

Envac ha solicitado este mes de abril una reunión con la delegada municipal de Limpieza Evelia Rincón para tratar de buscar alternativas: "ofrecer cualquier salida antes que el cierre traumático", señala el directivo Rello, ya que el fabricante solo ha podido hablar hasta el momento con Lipasam por ser esta empresa municipal la que ha tomado la decisión del cierre. "Lipasam ha tomado una decisión bastante rotunda, por lo que nos trasladan a nosotros", lamenta el directivo.

Respecto a los costes que cita el gobierno local, el directivo asegura que le "sorprende mucho" que Lipasam cifre en 2,8 millones el coste anual de mantenimiento de este sistema en Sevilla, ya que según los cálculos de Envac el coste anual no debe pasar de 1,8 millones actualmente con la instalación a pleno rendimiento. El fabricante asegura que el coste medio energético de este tipo de instalaciones ronda los 150 a 180 euros por tonelada.

La empresa tiene 70 instalaciones de recogida neumática en España (la mayoría, unas 60), Portugal y Francia, y lleva directamente el mantenimiento en 50 de estas, que siguen funcionando. En todo el mundo cuenta con 1.000 plantas de recogida neumática. "La primera instalación de Envac fue en 1961 en Suecia y sigue funcionando tras más de 60 años, si se cuidan. La ventaja de este sistema están relacionadas con la sostenibilidad: desaparecen los camiones y contenedores de la calle, así como la emisión de CO2 de los camiones...El mayor problema del sistema es la inversión, pero una vez que ya la tienes hecha el resto es recoger las ventajas".