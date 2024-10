Una madre denuncia los efectos de su intoxicación por gases en Coria del Río en la salud de su bebé

Los vecinos de la barriada Guadalquivir en Coria del Río están cansados de denunciar los niveles de contaminación por gases tóxicos a los que, aseguran, viven expuestos y los efectos en su salud que ello les está suponiendo.

Una exposición, no obstante, que, pese al paso de los años, y los pleitos en marcha, cuyo origen no está claro. Por un lado, la posible filtración de combustibles de una gasolinera ubicada en las inmediaciones, y que ya fue investigada; y, por otro unos pozos negros localizados en las tierras donde se asienta la barriada a los que apuntó al inicio del procedimiento un técnico municipal, en los que se vertían en los años 80 residuos industriales y que no se habrían sellado bien.

Sea por una causa o por otra, los vecinos han denunciado casos extremos como muertes súbitas, infartos o la aparición de leucemias y otro tipo de tumores, todos difíciles de vincular directamente a la exposición a hidrocarburos como el benceno, el tolueno o el n-hexano con los que, aseguran, conviven desde "hace unos quince años" en valores "por encima de los aceptables". No obstante, todos son posibles efectos adversos que puede provocar la convivencia con estos gases y, de hecho, los vecinos tienen miles de folios entre informes médicos y técnicos que acreditan que los problemas de salud que padecen están relacionados con la inhalación continuada de los mismos.

Ahora, una familia denuncia los efectos en la salud de su bebé, de apenas un año y cuatro meses, tras la intoxicación por benceno de la madre, que vivió hasta los siete meses del embarazo en Coria del Río. Así consta, literalmente, en un informe clínico al que ha tenido acceso este periódico, emitido por el Servicio de Salud Canario, donde nació el bebé en el que, aunque en "cantidades mínimas", también se detectó tras una analítica a los siete meses la presencia de benceno en sangre, según sostiene su madre, Nuria Vargas, que fue una de las vecinas que se sometió a los análisis de sustancias tóxicas que se realizaron entre los residentes de la barriada por orden de un juez en 2020 y que dio positivo en esta sustancia.

La mujer ha detallado en declaraciones a este medio, y, además así lo recoge dicho informe médico, que el bebé presenta un diagnóstico de fallo de medro (retraso en el aumento de peso y en el crecimiento físico que puede ocasionar retrasos en el desarrollo y en la maduración) e hipercogenicidad renal bilateral o nefrocalcinosis, que suponen la aparición de piedras en el riñón, dificultando su funcionamiento.

"Mi bebé nació con múltiples problemas de salud y, desde los 27 días de vida, pasamos por numerosos ingresos hospitalarios sin que los médicos pudieran determinar qué le pasaba exactamente. Cuando le comenté al pediatra la intoxicación por benceno a la que yo había sido expuesta, y que tenía confirmada en análisis clínicos, se puso en contacto con toxicólogos y nefrólogos y me explicaron que la exposición a esta sustancia, como la que había sufrido mi hijo durante el embarazo, afecta directamente al crecimiento del feto, generando una nefrocalcinosis", explica. Esto es, que el organismo en lugar de absorber el calcio como alimento, éste se aloja en forma de piedras en el riñón. "Al ser un lactante, la leche su principal alimento. Ahora tiene los dos riñones hechos polvo", lamenta la mujer que indica que han vuelto a vivir al municipio, en otra zona. "Aquello era una cámara de gases", sentencia.

Ocho meses a la espera de un grupo de trabajo

Entretanto, los vecinos lamentan seguir en una batalla que parece no tener fin. Una vez más, el caso se ha llevado al Parlamento de Andalucía esta semana, en esta ocasión, a la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente donde el pasado martes el Grupo socialista avisó de que ya han transcurrido ocho meses desde que fuese aprobada una proposición no de ley (PNL) acuñada por dicho partido en demanda de un grupo de trabajo sobre la contaminación que afecta a la zona por una fuga de hidrocarburos detectada en la gasolinera de la zona, sin que el mismo haya sido creado aún; ante lo cual el Gobierno andaluz ha admitido que la mesa no ha sido constituida, pero ha asegurado que sí hay "trabajo" institucional en marcha

En concreto, el diputado autonómico del PSOE por Sevilla Rafael Recio rememoraba que fue el pasado 14 de febrero cuando fue aprobada por unanimidad dicha PNL del PSOE en demanda de crear un grupo de trabajo participado por instituciones y entidades para analizar actuaciones frente a la prolongada problemática, objeto de causas judiciales tanto en lo Penal como en lo Contencioso Administrativo.

Así, reclama que el Gobierno andaluz explique "qué motiva que ocho meses después no se haya constituido dicho grupo de trabajo aprobado por unanimidad", considerando "irresponsable" la actuación de la Administración andaluza y reprochando a la consejera de Sostenibilidad, Catalina García, su anterior gestión al frente de la cartera de Salud.

La consejera, de su lado, manifestaba que esta situación suscita "preocupación" al Gobierno andaluz, defendiendo "los esfuerzos" del mismo con el resto de Administraciones "para poner en marcha este grupo de trabajo". "Que no se haya constituido el grupo de trabajo no significa que no se esté trabajando", dijo aludiendo a gestiones para la recuperación voluntaria del suelo contaminado e "informes técnicos" según los cuales "no existen compuestos orgánicos volátiles" en la zona afectada.

No obstante, Catalina García mostraba su compromiso de "hablar con todas las administraciones para poner en marcha" el citado grupo de trabajo, considerando el diputado socialista que la respuesta habría sido "insuficiente" y que la situación requiere un tratamiento de "excepcionalidad".