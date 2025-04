Hospitalizado un niño tras morderle una culebra en una fiesta infantil

Un niño fue hospitalizado este fin de semana tras sufrir la mordedura de una serpiente durante una fiesta de cumpleaños en el parque de la Dehesa de la Villa, en el noroeste de Madrid, han confirmado por fuentes oficiales. El suceso ocurrió en una zona alta del parque mientras se celebraba un cumpleaños al aire libre. Tras ser mordido, el niño fue rápidamente llevado por su familia al servicio de Urgencias del Hospital de la Paz, donde los sanitarios, ante la posibilidad de que se tratara de una víbora, activaron el protocolo y le administraron un antídoto procedente de Faunia.

El niño se recuperó rápidamente de lo ocurrido y el mismo domingo abandonó el hospital. El pequeño no presentaba en la zona afectada la hinchazón o molestias frecuentes en caso de mordeduras de víboras.

El servicio de Madrid Salud del Ayuntamiento envió un equipo de GREFA, asociación con la que colaboran en estas materias, que no encontró ni al animal causante del incidente, ningún nido ni nada en este sentido, por lo que los especialistas ven "muy improbable" que el niño fuera una víbora por no ser su hábitat, han indicado a Europa Press fuentes municipales. Podría tratarse entonces de un tipo de culebra (la bastarda o la de escalera), más típicas de un medio natural como el de la Dehesa de la Villa.

Consejos ante una mordedura

Ante una mordedura de serpiente, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid recomienda limpiar la herida inmediatamente para reducir el riesgo de infección, no practicar torniquetes ni incisiones en la herida. Si es posible, inmovilizar la parte del cuerpo afectada y acudir al centro sanitario más cercano. En caso de duda sobre cómo proceder, llamar al 112.

En el centro sanitario se valorará si se requiere tratamiento sintomático, la administración de un antídoto contra el veneno de las serpientes endémicas de la zona y vacunación frente al tétanos si no se ha hecho ya. La mayoría de las serpientes de la Península Ibérica e Islas no son venenosas, y menos del 1% de las mordeduras de víboras se complican, sobre todo si no se tratan rápido, señala el organismo regional.