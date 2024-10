Europa, la tierra prometida del Betis

Sevilla/La competición europea regresa a Heliópolis. La tierra prometida en verdiblanco, aunque la travesía en el desierto sigue su curso mientras la directiva hace autocrítica y la plantilla se impone la autoexigencia de hacer algo de una vez, un discurso repetido un año más y que a las primeras de cambio, en Varsovia frente al Legia, saltó por los aires. Por fortuna el nuevo formato de la Conference League no penaliza (demasiado) un tropiezo. Sí dos, por lo que el Betis debe ganar esta noche (21:00) al Copenhague para no ver comprometido su objetivo de pasar entre los ocho primeros. Entre los 16 siguientes significaría un doble esfuerzo más en forma de eliminatoria que un plantel cogido con pinzas no se puede permitir.

La derrota en la capital polaca obliga al conjunto verdiblanco a no fallar en casa, donde afronta un doble compromiso, ya que el siguiente encuentro será también en el Benito Villamarín frente al Celje. Dos opciones para remontar el vuelo y demostrar de verdad con hechos ese cambio de mentalidad que exige el técnico y que el vestuario hace suyo, sobre todo tras la imagen mostrada en el estreno europeo. Es por ello que el técnico puede hacer menos rotaciones de lo habitual. La competición continental siempre fue el coto de los menos habituales en la Liga, pero la obligación de no fallar más y las ausencias –van citados cuatro canteranos más Assane– hará que sobre el césped el técnico ponga un once más reconocible. Y si hace suya la máxima de no cambiar lo que funciona podría repetir el 4-4-2 con el sorprendió en Pamplona.

El gol que el Chimy Ávila marcó al Osasuna podría abrirle la puertas de la titularidad en busca de la confianza que necesita el argentino junto a un Bakambu que sigue sin mojar desde que reapareciera de la lesión de la pasada campaña. En la medular no hay opción de elegir con la baja de Marc Roca, que se une a los lesionados de larga duración Isco, William Carvalho y Lo Celso, por lo que Johnny Cardoso formará con Sergi Altimira, con Abde a la izquierda, después de ser suplente en El Sadar y con Juanmi defenestrado. La duda está en la derecha: la enésima oportunidad para Assane o repetir con el todo terreno Ruibal. Fornals podría descansar, pese a que fue de lo mejor en ataque en la última victoria, ya que el Ingeniero ha de mirar también de reojo al duelo del domingo contra el Atlético (18:30).

Con Adrián repitiendo en la portería, Natan será titular seguro por su sanción en la Liga con Bartra a su lado, ya que Diego Llorente, el único futbolista de campo que lo ha jugado todo en el campeonato nacional, aprovechará para tomarse un respiro. Ricardo Rodríguez por el costado zurdo y Sabaly, que ya está recuperado y necesita ir retomando el ritmo competitivo, podrían ocupar las bandas para formar un once competitivo y reconocible que debe demostrar que Europa no es sólo una travesía en el desierto si quiere llegar alguna vez a la tierra prometida.

Enfrente estará un Copenhague que viene de recuperar el liderato de la liga danesa, pero que no acaba de encontrar su mejor nivel y sigue lejos del equipo que hace apenas unos meses llegó a octavos de final de la Liga de Campeones. De hecho, en la primera jornada de esta fase liga de la Conference League perdió con el Jagiellonia (1-2) polaco, mostrando poca fiabilidad en la retaguardia. El ex sevillista Delaney, que volvía a su casa, no ha tenido tampoco el regreso esperado por sus recurrentes problemas físicos, por lo que es el internacional noruego Elyounoussi quien hace de referente junto a la aparición del joven brasileño Robert.