Rocío Osorno encuentra en Zara los looks perfectos y cómodos para el Domingo de Ramos.

Cuando pensamos en un look de Semana Santa son varios los factores a tener en cuenta. Por un lado, queremos plantear un estilismo elegante y sofisticado, conforme a las circunstacias. Por otro, queremos que sea un outfit cómodo, ya que son muchas las horas que pasaremos en la calle, de pie, andando y recorriendo las abarrotadas calles de la ciudad. Por último, y pensando en darle profundidad a nuestro armario, buscamos un look al que luego podamos darle vida. Un vestido cómodo y elegante puede ser una buena opción, pero hay que pensar que la Semana Santa dura muchos días y que no todos los días nos invitan a plantearnos los mismo estilismos. No es lo mismo un look de Semana Santa para el Domingo de Ramos (que según el refranero popular, debemos estrenar alguna prenda sí o sí para evitar perder alguna de nuestras extremidades), que para el Martes Santo o para el Juves o el Viernes Santo (sobre todo, si te vistes de mantilla, que ese es ya otro tema). Para el Domingo de Ramos los looks suelen prepararse con mucho mimo y celo porque, por regla general, suele ser un día muy especial.

Como muchas otras influencers, Rocío Osorno ha convertido estos días su perfil de Instagram en una cuenta en la que compartir su sabiduría de estilo y los nuevos hallazgos que hace en muchas de nuestras firmas favoritas, tanto para Semana Santa como para la Feria de Abril. Su último saber compartido, la propuesta de dos looks de Zara que son perfectos para estrenar el Domingo de Ramos. Cómodos, elegantes y muy versátiles, estos outfits son dos traajes de chaqueta, uno en uno de los colores más en tendencia de la primavera, otro en un clásico que nunca falla. Además de ser elegantes y perfectos para un look de Domingo de Ramos (que puedes llevar tanto con un tacón sensato como con calzado plano), estos conjuntos los puedes tener como un fondo de armario permanente y llevarlos en otros eventos primaverales, como bautizos o comuniones. Desgranamos las propuestas de Rocío Osorno para Semana Santa y te contamos cómo puedes llevarlas el Domingo de Ramos.

Los looks de Rocío Osorno para el Domingo de Ramos

Rocío Osorno siempre comparte con sus seguidoras propuestas de looks que les pueden servir de inspiración cuando llegan fechas señaladas. Ahora, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, la influencer sevillana ha empezado a compartir estilismos para estos días. ¿Su última propuesta? Dos conjuntos en dos piezas de Zara con colores muy potentes y diferentes Por un lazo un traje de chaqueta en amarillo mantequilla, que ella combina con tacones y bolso de mano en marrón chocolate. Por otro, un conjunto dos piezas en azul marino que ella combina con unos salones beige y un clutch en plateado.

Un traje de chaqueta en el color de la primavera: amarillo mantequilla

El amarillo mantequilla seha convertido en el color revelación de la primavera y se ha adueñado de faldas, blusas y conjuntos en dos piezas, como éste que propone Rocío Osorno. Muy estilizador, este conjunto presenta una chaqueta cruzada con el escote de pico, que alarga bastante la figura, y unos pantalones de corte recto con los bajos con aberturas (una tendencia que está apareciendo en muchos pantalones etsa temporada). A la hora de combinarlo, puedes llevar un top en blanco debajo de la chaqueta y mantenerla cruzada para que no pierda ese punto elegante. En cuanto a los complementos, añade unos pendientes dorados con una nota de color para romper la monocromía y juega con los tonos tierra en el bolso (mejor sencillo y minimalista) y en el calzado.

Traje de chaqueta amarillo mantequilla de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de este conjunto de Zara para el Domingo de Ramos tiene un precio de 79,95 euros. Por otro lado, los pantalones están disponibles desde la talla XS hasta la XL y tienen un precio de 49,95 euros.

Ref: 2665/797/321 (chaqueta)

Ref: 2661/797/321 (pantalones)

Un dos piezas en un clásico azul marino

Nada como fichar prendas en colores básicos para garantizarte tener un look de fondo de armario de por vida. Igual de elegante que el negro, pero no tan sobrio, el azul marino se convierte en el protagonista de este conjunto dos piezas que destaca por los botones en dorado que aderezan la chaqueta. No necesita que le añadas nada más para que sea un look ideal, pero siempre puedes llevar un lencero bajo la chaqueta y abrirla un poco para darle algo de luz al look. En cuanto a los complementos, unos pendientes dorados pegaditos a la oreja y un bolso azul tipo Chanel te garantizan el lookazo de Domingo de Ramos. El calazdo puede ser unos tacones clásicos con el tacón sensato, pero también unas bailarina en camel con algo de pico.

Traje de chaqueta azul marino de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de este conjunto de Zara para el Domingo de Ramos tiene un precio de 49,95 euros. Por otro lado, los pantalones están disponibles desde la talla XS hasta la XL y tienen un precio de 29,95 euros.

Ref: 2399/594/401 (chaqueta)

Ref: 2407/594/401 (pantalones)